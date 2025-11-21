«Πόλεμος» της Μπαρτσελόνα με τον πρόεδρο της LaLiga

Ο Χαβιέρ Τέμπας φέρεται να έχει δημοσιοποιήσει απόλυτα εμπιστευτικά έγγραφα της Μπαρτσελόνα αναφορικά με τους επιφανείς οπαδούς της που κατέβαλλαν μεγάλα ποσά για να εξασφαλίζουν τα VIP Boxes.

Οι καταγγελίες έφτασαν μέχρι και το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Ισπανίας που διενεργεί έρευνα επί του θέματος, το οποίο προφανώς και απασχολεί έντονα τους «μπλαουγκράνα», που έρχονται σε πλήρη κόντρα με την Ομοσπονδία.

Όπως αναφέρει η AS, οι πιθανές ποινές που αντιμετωπίζει ο ισχυρός άνδρας της LaLiga είναι είτε μια δημόσια επίπληξη, είτε η απομάκρυνσή του από τον προεδρικό θώκο για διάστημα 2-12 μηνών, είτε η μόνιμη καθαίρεση του αξιώματός του.

