Ο Ματίας Λεσόρ θα ταξιδέψει για Πορτογαλία το Σάββατο προκειμένου να υποβληθεί εκεί σε αρθροσκόπηση για το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και από το οποίο προσπαθεί ν' απαλλαγεί.



Ο Νικ φαν Ντάικ, ο διακεκριμένος καθηγητής ορθοπαιδικής που θα τον χειρουργήσει, είναι ένας από τους πιο γνωστούς ορθοπεδικούς χειρουργούς στον κόσμο, ειδικός στην αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής. Η αρθροσκόπηση είναι μια τεχνική που επιτρέπει στον χειρουργό να βλέπει και να διορθώνει προβλήματα μέσα στην άρθρωση χωρίς μεγάλες τομές. Ο φαν Ντάικ έχει εξελίξει τις τεχνικές αυτές, κάνοντάς τες πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές για τους ασθενείς.

Ο 74χρονος ιδρύσει την «Amsterdam Foot & Ankle School», όπου διδάσκει τις αρθροσκοπικές μεθόδους σε χειρουργούς από όλο τον κόσμο. Πιστεύει ότι η αρθροσκόπηση δεν είναι μόνο εργαλείο διάγνωσης, αλλά και θεραπείας. Με τη βοήθειά της μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως τραυματισμούς, φθορές στις αρθρώσεις και χρόνιους πόνους, βοηθώντας τους ασθενείς να επανέλθουν πιο γρήγορα στην καθημερινότητά τους. Με την τεχνική αυτή, οι αθλητές μπορούν να επιστρέψουν στη δράση πιο γρήγορα και με μικρότερο κίνδυνο τραυματισμού.



Η δουλειά του έχει μεγάλη σημασία για τον αθλητισμό. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους ποδοσφαιριστές όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, Μαρσέλο, Ρούντ φαν Νίστελροϊ και ο Κέιλορ Νάβας, προσφέροντάς τους γρήγορη και ασφαλή αποκατάσταση μέσω αρθροσκόπησης.



Παράλληλα, έχει χειρουργήσει και Έλληνες αθλητές, όπως ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο Αντώνης Κόνιαρης και ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Λόγω της βαθύτατης γνώσης του πάνω στο αντικείμενό του, έχει συμβουλευτικό ρόλο σε πολλές μεγάλες ομάδες όπως οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου και Άγιαξ.



Ο φαν Ντάικ έχει γράψει πάνω από 375 επιστημονικά άρθρα και περισσότερα από 100 κεφάλαια σε βιβλία, κυρίως για την αρθροσκόπηση και τις παθήσεις της ποδοκνημικής. Έχει διδάξει σε σεμινάρια σε όλο τον κόσμο και έχει βοηθήσει πολλούς χειρουργούς να μάθουν αυτές τις τεχνικές. Μέσα από την πλατφόρμα «Ankleplatform» προσφέρει online μαθήματα για χειρουργούς από διαφορετικές χώρες.



Συνολικά, ο Νικ φαν Ντάικ έχει κάνει την αρθροσκόπηση πιο γνωστή και χρήσιμη σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνικές του έχουν βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους και αθλητές να ξεπεράσουν τους τραυματισμούς τους και να επιστρέψουν στη δράση γρήγορα και ασφαλώς. Για τον λόγο αυτό, ο Παναθηναϊκός τον εμπιστεύτηκε και για την περίπτωση του Ματίας Λεσόρ.

