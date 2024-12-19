Λογαριασμός
Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: Δύο φίλαθλοι έχασαν τις αισθήσεις τους μετά τον τραυματισμό του Λεσόρ

Δευτερόλεπτα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Λεσόρ, διεκόπη το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια καθώς δύο φίλαθλοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία στις εξέδρες του ΟΑΚΑ

ΠΑΟ μπάσκετ

Δευτερόλεπτα μετά τον σοβαρότατο όσο και σοκαριστικό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ, ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Μπασκόνια διεκόπη λόγω ιατρικού προβλήματος στις εξέδρες του γηπέδου.

Συγκεκριμένα, ένας φίλαθλος των «πράσινων» έχασε τις αισθήσεις του και οι διασώστες του γηπέδου έτρεξαν στις κερκίδες προς το μέρος του μετά από φωνές του κόσμου. Μάλιστα, λίγο αργότερα, έγινε γνωστό πως και δεύτερος οπαδός αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.

Μετά από σχεδόν δέκα λεπτά, ξεκίνησε το παιχνίδι με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να μπουν εκ νέου στο κλίμα του ματς μετά τα όσα έγιναν...

