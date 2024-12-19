Δευτερόλεπτα μετά τον σοβαρότατο όσο και σοκαριστικό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ, ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Μπασκόνια διεκόπη λόγω ιατρικού προβλήματος στις εξέδρες του γηπέδου.

Συγκεκριμένα, ένας φίλαθλος των «πράσινων» έχασε τις αισθήσεις του και οι διασώστες του γηπέδου έτρεξαν στις κερκίδες προς το μέρος του μετά από φωνές του κόσμου. Μάλιστα, λίγο αργότερα, έγινε γνωστό πως και δεύτερος οπαδός αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.

Μετά από σχεδόν δέκα λεπτά, ξεκίνησε το παιχνίδι με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να μπουν εκ νέου στο κλίμα του ματς μετά τα όσα έγιναν...

