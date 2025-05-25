Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται σε λίγη ώρα στον τελικό της... παρηγοριάς στο Final 4 της Euroleague, με τα απρόοπτα να μην λείπουν στην Etihad Arena.



Περίπου μία ώρα πριν το τζάμπολ, σημειώθηκε μικρή ένταση στο πάνω διάζωμα του γηπέδου, ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων, με τα πράγματα, ευτυχώς, να μην ξεφεύγουν πέρα από μερικές βρισιές και συνθήματα.



Στο σημείο βρέθηκαν σύντομα και άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου, δίχως να χρειαστεί να παρέμβουν.



Υπενθυμίζεται πως ήδη έχουν αποχωρήσει αρκετοί φίλαθλοι των δύο «αιωνίων», μετά τον αποκλεισμό αμφότερων από τον τελικό της διοργάνωσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.