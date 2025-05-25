Σπανούλης VS Γιασικεβίτσιους: Το κοινό παρελθόν, οι μέντορές τους και η... δίψα για την πρώτη Ευρωλίγκα με κοστούμι!

«Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς», λέει ο θυμόσοφος λαός, έκφραση που ταιριάζει γάντι στους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής Ευρωλίγκας.

Απόψε το βράδυ (25/05, 20:00) λοιπόν, Βασίλης Σπανούλης και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα γράψουν ιστορία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ένας από τους δύο, θα μπει μια για πάντα στο... Πάνθεον των προπονητών που οδήγησαν την ομάδα τους στη «Γη της Επαγγελίας» και στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου της Ευρωλίγκας.

Δύο άνθρωποι, σημείο αναφοράς στις ομάδες τους. Δύο head coach, που θέλοντας και μη, «κλέβουν» αρκετή από τη λάμψη των ρόστερ τους σε Μονακό και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα. Πράγματι, δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά, αφού μιλάμε για δύο θρύλους των ευρωπαϊκών παρκέ, που χάραξαν τη δική τους ιστορία και άφησαν μια μεγάλη παρακαταθήκη στο άθλημα και στις ομάδες που αγωνίστηκαν, «ποτισμένοι» με το legacy που πλέον τους ακολουθεί και συντροφεύει στην προπονητική τους καριέρα.

Από συμπαίκτες... αντίπαλοι

Βασίλης Σπανούλης και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους γνωρίζονται πολύ καλά εδώ και πολλά χρόνια. Από την κοινή τους παρουσία στον Παναθηναϊκό την τριετία 2007-10, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, μέχρι τις μάχες τους τη σεζόν 2011/12 ως αντίπαλοι, όταν και πλέον ο «V-Span» φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η συνύπαρξή τους στους «πράσινους» υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνδυάστηκε με έξι τίτλους! Τρία πρωταθλήματα Ελλάδας (2008, 2009, 2010), δύο Κύπελλα Ελλάδας (2008, 2009) και μία Ευρωλίγκα, για το 5ο αστέρι του «τριφυλλιού» στον τελικό του Βερολίνου κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας τον Μάιο του 2009, στο δεύτερο Triple Crown της ιστορίας του συλλόγου.

Κοινή πορεία, ίδια... δίψα

Αμφότεροι αποτελούν το νέο... αίμα της προπονητικής στην Ευρώπη. Ο Γιασικεβίτσιους μπορεί να μετρά ήδη εννέα χρόνια ως head coach σε επίπεδο Ευρωλίγκας με τις Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα και Φενέρ, όμως, δεν παύει να είναι ένας από τους πλέον ανερχόμενους σταρ των πάγκων.

Κοινός παρονομαστής και των δύο, το γεγονός πως ξεκίνησαν την προπονητική σχεδόν αμέσως αφότου κρέμασαν τις φανέλες τους και ολοκλήρωσαν τις σπουδαίες καριέρες τους στα παρκέ.

Δουλεύοντας με το ίδιο πάθος και μεράκι όπως και την εποχή που μεσουρανούσε ως αθλητής, αλλά και με το mentality που έχει ως θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο «V-Span», ανέλαβε την Εθνική Ελλάδας τον Οκτώβριο του 2023. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε και ένωσε κόσμο και ομάδα, κάνοντάς την ξανά, «επίσημη αγαπημένη», μετά και την ιστορική πρόκριση και συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στην πρώτη παρουσία της Ελλάδας σε Ολυμπιάδα μετά από 16 χρόνια!

Και φτάνουμε στις 27 Νοεμβρίου του 2024, όπου και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μονακό, αντικαθιστώντας τον Σάσα Ομπράντοβιτς μετά το μέτριο ξεκίνημα στη σεζόν. Έξι μήνες μετά, ο Σπανούλης μπορεί να... καυχιέται πως μεταμόρφωσε τη Μονακό, πως πέρασε τη φιλοσοφία και τις μπασκετικές του αρχές στο σύνολο και πως πλέον η ομάδα του Πριγκιπάτου φέρνει φαρδιά πλατιά τη δική του υπογραφή και σφραγίδα!

Πολλοί, θα χρειαζόντουσαν μια... προπονητική ζωή για να πετύχουν όσα έχει σημειώσει ο ίδιος σε μόλις τρία χρόνια ως head coach, και με το μέλλον να βρίσκεται ορθάνοιχτο μπροστά του.

Τα κοινά στοιχεία των δύο προπονητών

Έχοντας θητεύσει ως παίκτες και υπηρετήσει πιστά το πλάνο σπουδαίων προπονητών του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ, αμφότεροι, θέλοντας και μη, έχουν γαλουχηθεί με τις... ελίτ αρχές του αθλήματος. Προπονητές όπως οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Πίνι Γκέρσον, Γιώργος Μπαρτζώκας και Σβέτισλαβ Πέσιτς, είναι μερικοί από τους οποίους έμαθαν Σπανούλης και Γιασικεβίτσιους τα μυστικά του μπάσκετ, πολλά στοιχεία εκ των οποίων βλέπουμε κοινά στους δύο νέους κόουτς.

Αν κάτι που ξεχωρίζει στις συγκεκριμένες εκδόσεις των Μονακό και Φενέρμπαχτσε, αυτό είναι η έμφαση στην άμυνα. Και οι δύο τεχνικοί δίνουν τεράστια βαρύτητα στο πίσω μέρος του παρκέ, το οποίο και απέδειξαν περίτρανα για ακόμη μία φορά στη φετινή σεζόν, στους δύο ημιτελικούς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα, όπου κράτησαν τις ελληνικές ομάδες πολύ χαμηλά από τα επιθετικά τους στάνταρ.

Γιασικεβίτσιους και Σπανούλης ζητούν συνεχώς υψηλή ένταση στο παιχνίδι της ομάδας τους. Κάτι το οποίο επιτυγχάνουν μέσω των αρκετών αλλαγών στις πεντάδες και τα ευέλικτα σχήματα που παρουσιάζουν με παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν πιστά παραπάνω από μία θέσεις. Συνθήκες που επιτρέπουν και δημιουργούν τις καλές αποστάσεις στην επίθεση, πράγμα το οποίο αναζητούν αμφότεροι διαρκώς στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας τους.

Τέλος, κοινός παρανομαστής και των δύο είναι η ισχυρή προσωπικότητά τους. Δεν είναι μόνο η καριέρα τους ως παίκτες που εμπνέει τους αθλητές τους, αλλά και η ιδιοσυγκρασία τους ως άνθρωποι, το mentality που κουβαλούν μαζί τους και ο τρόπος που ζουν για τη νίκη, που «αναγκάζει» τους παίκτες να τους ακολουθούν πιστά μέχρι τέλους.

