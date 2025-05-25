Παναθηναϊκός: «Πάει και για Παπαγιάννη μετά τον Σόρτς»

Η σεζόν μπορεί να μην έχει τελειώσει με τον μικρό τελικό της Euroleague να απομένει ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες και τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος ωστόσο οι “πράσινοι” έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Οι μεταγραφές για τη νέα σεζόν θα ξεκινήσουν όπως όλα δείχνουν με τον Αμερικανό Τι Τζει Σόρτς με τις επαφές να είναι αρκετά προχωρημένες κάνοντας λόγο ακόμα και για συμφωνία των δύο πλευρών.



Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.