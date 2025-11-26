Με μια μικρή έκπληξη παρατάσσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον Ολυμπιακό στην μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αυτό διότι ο Ντάνι Γκαρθία θα έχει παρτενέρ τον Χρήστο Μουζακίτη και όχι τον Σαντιάγο Έσε όπως αναμενόταν.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Αναλυτικά οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού: Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Μουζακίτης, Γκαρθία - Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ελ Κααμπί.

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι και οι: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Έσε, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι.

