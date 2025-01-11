Euroleague: Η δήλωση – πρόκληση του Μούσα προς τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός "κυριαρχούν" στη φετινή Euroleague, καθώς και οι δύο ελληνικές ομάδες "κατέχουν" τη πρώτο και τη δεύτερη θέση. Στη κορυφή είναι οι "ερυθρόλευκοι", ενώ δεύτερος είναι ο Επτάστερος.

Οι "αιώνιοι αντίπαλοι", μετά από τις δηλώσεις του Ντζάναν Μούσα, "απειλούνται" από το θετικό σερί της Ρεάλ Μαδρίτης.

