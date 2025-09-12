Eurobasket 2025: Η Γερμανία στον τελικό, «κατάπιε» με 98-86 τη Φινλανδία

Έκανε επίδειξη ανωτερότητας κόντρα στη Φινλανδία και προκρίθηκε στον τελικό του EuroBasket 2025 η Γερμανία. Όντας ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιτελικού και διατηρώντας τον έλεγχο, ακόμα και όταν είδαν την αντίπαλό τους να επιστρέφει από το -19 και να μειώνει στους 6 (77-71), στην τρίτη περίοδο, οι Γερμανοί πήραν τελικά με άνεση τη νίκη 98-86, περιμένοντας πλέον να μάθουν αν θα αντιμετωπίσουν την Εθνική μας ή την Τουρκία, στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/9).

Έτσι, η Γερμανία βρίσκεται ένα μόνο παιχνίδι μακριά από το να κατακτήσει Ευρωμπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη από το μακρινό 1993, όταν είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση, ενώ θέλει να καταφέρει κάτι που στο παρελθόν έχουν πετύχει μόνο Σοβιετική Ένωση, Γιουγκοσλαβία και Ισπανία, να είναι δηλαδή ταυτόχρονα Παγκόσμιοι και Πρωταθλητές Ευρώπης.

Από την άλλη, η Φινλανδία είδε τη μαγική φετινή της πορεία να λαμβάνει τέλος, αποχωρώντας με ψηλά το κεφάλι, έχοντας φτάσει για πρώτη φορά μέχρι την ημιτελική φάση.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Φινλανδία να μπαίνει πιο δυνατά και με πρωταγωνιστές της τους Γιάντ) νεν και Λιτλ, προηγήθηκε νωρίς με +8 (14-6), ενώ Βάγκνερ και Μάρκανεν με διαδοχικά καρφώματα made in NBA έκαναν το 11-18! Εκεί, ξεκίνησε και η αντεπίθεση των Γερμανών, με ένα τρίποντο του Μπόνγκα και καλάθι-φάουλ του Βάγκνερ να κάνουν το 17-18, ενώ ο Τίμαν άλλαξε για πρώτη φορά χέρια στο προβάδισμα. Ο Σρέντερ πιο συγκεντρωμένος στη δημιουργία (έδωσε 7 ασίστ στο πρώτο δεκάλεπτο), σέρβιρε για το 26-19, ο Τίμαν με καλάθι φάουλ έβαλε τη Γερμανία μπροστά με +8 (29-21), ενώ ο Ενγκάμπουα με μεγάλο τρίποντο μείωσε σε 29-24, πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με τη Γερμανία μπροστά με 30-26.

Έχοντας το μομέντουμ, η Γερμανία πήρε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (36-26) και με τον Βάγκνερ να βρίσκει ρυθμό στις επιθέσεις της, φτάνοντας τους 17 προσωπικούς πόντους ,ενώ οι Φινλανδοί είχαν μπλοκάρει επιθετικά, τα «πάντσερ» ξεμάκρυναν, εκτοξεύοντας την υπέρ τους διαφορά στο +19 (49-30)! Ο Γιάντουνεν έδωσε λύσεις στην επίθεση των Φινλανδών, ενώ στη συνέχεια την σκυτάλη πήρε ο Ενγκάμουα, ο οποίος με συνεχόμενα καλάθια του έφτασε τους 13, μειώνοντας σε 55-41 και 58-47! Ο Τρίσταν Ντα Σίλβα ευστόχησε για τρεις, για το 8/16 στα τρίποντα των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τους παγκόσμιους πρωταθλητές στο +14 (61-47), έχοντας για κορυφαίους Βάγκνερ (20π) και Σρέντερ (13π, 8 ασίστ).

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με μικρό σερί 5-0 της Φινλανδίας, με λέι απ του Βάλτονεν και το πρώτο τρίποντο του Μάρκανεν, όμως ο Μπόνγκα τους έκοψε τη φόρα, με δικό του τρίποντο για το 64-52! Ο Μπόνγκα έδωσε λύσεις και στην άμυνα των Γερμανών, ενώ ο Σρέντερ ευστόχησε σε τρίποντο από τα 8,5 μέτρα, για το 67-52, κάνοντας λίγο αργότερα και το double-double, με 16 πόντους και 10 ασίστ! Η Γερμανία διατηρούνταν στο +18, μέχρι ο Μούρινεν με τρίποντο-ανάσα για τους Φινλανδούς να μειώσει σε 72-57. Ο νεαρός δέχθηκε τεχνική ποινή για αψιμαχία του με τον Τίμαν, ο Μάρκανεν μείωσε σε 65-50, αλλά οι Γερμανοί συνέχισαν να παίρνουν τα φάουλ, διατηρώντας τη διαφορά ασφαλείας τους μέσω των βολών. Ο Μαξούνι και ο πολύ θετικός Ενκάμουα (έφτασε τους 17 πόντους), μείωσαν σε 77-66, ενώ ο Βάλτονεν και ο Μαξούνι με μεγάλο τρίποντο, έριξαν τη διαφορά μετά από πάρα πολλή ώρα στο – 6 (77-71)! Ο Σρέντερ έδωσε τη λύση στη Γερμανία με λέι απ (79-71), σπάζοντας σερί 13-0, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 81-73.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Τάις να καρφώνει για το 83-73 και να ευστοχεί από τη γραμμή για το 86-73, ενώ η Φινλανδία σπαταλούσε ευκαιρίες στις επιθέσεις της και η Γερμανία διατηρούσε τη διψήφια διαφορά της μέσω των βολών. Ωστόσο, είχε χαλάσει τα πολύ υψηλά της ποσοστά, επιτρέποντας στην αντίπαλό της να ελπίζει σε επιστροφή. Ωστόσο, ο Ομπστ έσπασε το αρνητικό σερί της Γερμανίας, κάνοντας το 90-75 με 5 λεπτά να απομένουν για το τέλος. Ο Γιάντουνεν με τρίποντο έδωσε ξανά ελπίδα, αλλά Στέντερ και Τρίσταν Ντα Σίλβα απάντησαν άμεσα για το 96-80!

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86

