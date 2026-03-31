Πάλεψε, αλλά ηττήθηκε από την ισχυρή Γερμανία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας η Εθνική Ελπίδων. Το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη παρουσίασε καλό αγωνιστικό πρόσωπο και κοίταξε στα μάτια μια ποιοτικότατη αντίπαλο, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε και γνώρισε την ήττα με 0-2, την πρώτη της στον όμιλο για τα προκριματικά του Euro K21.

Στο μυαλό των κόουτς:

Σε σύστημα 4-3-3 παρέταξε την Εθνική μας ο Γιάννης Ταουσιάνης, επιλέγοντας τον Μπότη κάτω από τα δοκάρια και τους Φίλων, Καλογερόπουλο (αρχηγός), Αλεξίου, Άλεν τετράδα άμυνας μπροστά του. Οι Κοντούρης, Αλμύρας και Γκούμας ξεκίνησαν στον άξονα, ενώ οι Καλοσκάμης και Χαράλαμπος Κωστούλας πλαισίωναν τον Κούτσια. Εκτός αποστολής έμειναν οι Κουτσογούλας, Χατσίδης και Θεοδοσουλάκης.

Από την άλλη, ο προπονητής της Γερμανίας, Αντόνιο Ντι Σάλβο, επέλεξε και εκείνος το 4-3-3, με τον Μπέκχαους τερματοφύλακα και με τους Γκέχτερ, Γελς, Ουάρσι και Ούλριχ τετράδα μπροστά του. Μπίσχοφ (αρχηγός), Κέμλεϊν και Κομούρ αποτέλεσαν την τριάδα στον άξονα, ενώ οι Ελ Μαλά και Καντέ ξεκίνησαν στα άκρα και ο Τρεσόλντι στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Γερμανία να πιέζει πολύ ψηλά, αλλά με την Εθνική μας να απειλή πρώτη στο 3’, με τον Κωστούλα να κάνει υπέροχη ατομική προσπάθεια και να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, αλλά να κόβεται πριν προλάβει να εκτελέσει. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη τελική τους προσπάθεια στο 10’, όταν μετά από μια λάθος μεταβίβαση του Καλογερόπουλου, ο Κάντε έκανε μακρινό σουτ, με τον Μπότη να έχει απάντηση.

Οι Γερμανοί κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 11’, όταν μετά από το πρώτο κόρνερ που πήραν στο παιχνίδι και αδυναμία της άμυνας να απομακρύνει την μπάλα μετά από την εκτέλεση του Μπίσχοφ, ο Ελ Μάλα βρέθηκε αμαρκάριστος και νίκησε τον Μπότη με υπέροχο φαλτσαριστό σουτ.

Η Εθνική μας αντέδρασε μετά από τη συμπλήρωση 15 λεπτών αγώνα, χάνοντας την πρώτη ευκαιρία της στο 17’, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Κοντούρη, ο Καλογερόπουλος σούταρε στην κίνηση με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ, ενώ στο 19’ ο Μπάκχαους μπλόκαρε ένα συρτό σουτ του Κούτσια. Στο 22’ ο Κωστούλας έκανε νέα ατομική προσπάθεια και πάσαρε στον Αλμύρα, ο οποίος σούταρε πάνω στον Μπάκχαους, όντας σε πλεονεκτική θέση, ενώ στο 28’ ένα δυνατό σουτ του Φίλων έφυγε ψηλά άουτ.

Στο 32’ ο Καλογερόπουλος διόρθωσε λάθος που έκανε ο ίδιος, κόβοντας με καίριο τάκλιν τον Τρεσόλντι, στο 35’ ο Κοντούρης εκτέλεση κόρνερ και ο Κούτσιας έστειλε την μπάλα άουτ με κεφαλιά του, ενώ στο 36’ και μετά από μια γρήγορη αντεπίθεση, ο Κούτσιας σούταρε άστοχα από πλάγια θέση. Στο 40’ ο Κοντούρης εκτέλεσε έξυπνα κόρνερ, με την άμυνα των Γερμανών να απομακρύνει ενώ η μπάλα είχε πορεία προς την εστία, στο 43’ ο Μπότης είχε απάντησε σε επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Κεμίρ, ενώ στο 45’+2’ ο Κούτσιας σέντραρε και ο Καλοσκάμης πήρε κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει αρκετά άουτ.

Η Εθνική μας απείλησε ξανά στο 48’, με Αλμύρα και Κωστούλα να συνεργάζονται όμορφα και με τον δεύτερο να σουτάρει λίγο πάνω από την εστία των Γερμανών, ενώ στο 55’ οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν μετά από ώρα επιθετικά, με τον Κεμίρ να κάνει σέντρα και με τον Ελ Μάλα να σουτάρει στην κίνηση, πολύ ψηλά.

Στο 61’ οι Γερμανοί πλησίασαν στο 0-2, με τον Ελ Μάλα να ταλαιπωρεί ξανά την άμυνα της Εθνικής πριν σουτάρει με δύναμη από διαγώνια θέση, αναγκάζοντας τον Μπότη σε μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Στο ίδιο λεπτό, ο Τσαντίλας κοντρόλαρε εντός της μεγάλης περιοχής, αλλά το σουτ του κόντραρε στον Κουαρσί και έφυγε κόρνερ, ενώ στο 71’ η Εθνική πλησίασε στην ισοφάριση, με τον Κ. Κωστούλα να κάνει το γύρισμα από τα δεξιά και με τον Μπρέγκου, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος σε πολύ πλεονεκτική θέση, να σουτάρει στην κίνηση πάνω στον Μπάκχαους.

Τελικά, ήταν οι Γερμανοί εκείνοι που βρήκαν ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, στο 73’, με τον Μπίσχοφ να εκτελεί φάουλ από τα αριστερά και με τον Κοντούρη να παίρνει την πρώτη κεφαλιά, αλλά με την μπάλα να καταλήγει στον Κάντε, ο οποίος σκόραρε με κεφαλιά για να διαμορφώσει το 0-2. Στο 78’ ο Κάντε έκανε συρτό γύρισμα και ο Τρεσόλντι πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ελλάδα (Ταουσιάνης): Μπότης – Φίλων (70’ Κ. Κωστούλας), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν – Αλμύρας (70’ Μπρέγκου), Κοντούρης (79’ Ράλλης), Γκούμας - Καλοσκάμης, Χ. Κωστούλας, Κούτσιας (57’ Τσαντίλας)

Γερμανία (Ντι Σάλβο): Μπάκχαους – Γκέχτερ (45’+1’ Μοργκάλα), Γελτς, Ουαρσί, Ούλριχ - Μπίσχοφ, Κέμλαϊν, Κεμίρ - Ελ Μάλα (73’ Ιμπραΐμοβιτς), Κάντε (87’ Πεϊτσίνοβιτς), Τρεσόλντι (87’ Βάιπερ)

