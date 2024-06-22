Euro 2024: Η Πορτογαλία «πάτησε» 3-0 την Τουρκία και έκλεισε θέση για τους «16»

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Το ντέρμπι κορυφής του 6ου ομίλου του Euro 2024 εξελίχτηκε σε περίπατο για την Πορτογαλία, που επικράτησε εύκολα 3-0 της Τουρκίας και έκλεισε θέση για τη φάση των «16» ως πρώτη.

Μπερνάρντο Σίλβα και Μπρούνο Φερνάντες βρήκαν δίχτυα για τους νικητές, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Σαμέτ Ακαϊντίν να πετυχαίνει ένα απίθανο αυτογκόλ για το 2-0 των Πορτογάλων.

Πλέον, η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα στρέφει το βλέμμα στο ματς της 26ης Ιουνίου με την Τσεχία, όπου θα της αρκεί η ισοπαλία για την πρόκριση.

Όσο για εκείνη του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ; Απλά περιμένει αντίπαλο στα νοκ άουτ...

Το ματς

Ο Ίβηρες μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησαν με σουτ του Ρονάλντο στο 2’, που σταμάτησε ο Αλτάι. Οι τυπικά γηπεδούχοι ανέβασαν τις γραμμές τους και στο 6’ απάντησαν με τον Ακτούρκογλου, που δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση από κοντά μετά από μπαλιά που έγινε από τα δεξιά.

Εντέλει, το σκορ άνοιξε στο 21’, με τον Μπερνάρντο Σίλβα να υποδέχεται εξαιρετικά την μπάλα μέσα στην περιοχή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο σουτ!

Τρία λεπτά αργότερα, ο Φερνάντες σούταρε άουτ, ενώ στο 28’ ήρθε και το δεύτερο τέρμα για τους Πορτογάλους. Κανσέλο και Ρονάλντο δεν συνεννοήθηκαν καλά και απώλεσαν την μπάλα, όμως εκείνη κατέληξε στον Ακαϊντίν, που δίχως να έχει δει πού είναι ο Αλτάι, του τη γύρισε και την έστειλε άθελά του στα δίχτυα για το 2-0!

Η Τουρκία προσπάθησε να αντιδράσει και είδε τον Ακτούρκογλου να σουτάρει μέσα από την περιοχή στο 31’, ωστόσο ο Κόστα απέκρουσε με το πόδι, με τις προσπάθειες των Φερνάντες (35’) και Ρονάλντο (37’) στη συνέχεια να είναι άστοχες.

Τελευταία αξιοσημείωτη φάση στο πρώτο μέρος, ένα μακρινό σουτ του Κιοκτσού στο 41’, που δεν προβλημάτισε καθόλου τον Πορτογάλο τερματοφύλακα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Τουρκία να αδυνατεί να ανεβάσει ρυθμό και μετά το μακρινό σουτ του Γιαζίτσι στο 53’, που εξουδετέρωσε ο Κόστα, να μένει πίσω με τρία γκολ!

Ρονάλντο και Φερνάντες βγήκαν τετ α τετ και ο θρύλος της Πορτογαλίας αποφάσισε να... απαρνηθεί ένα ιστορικό τέρμα πασάροντας στον συμπατριώτη του, που έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 στο 56’.

Κάπου εκεί, αναμενόμενα το ματς... έσβησε. Οι φάσεις ήταν λιγοστές, με τους Πορτογάλους να έχουν στο μυαλό τους τα νοκ άουτ και τους Τούρκους να ψάχνουν το γκολ της τιμής αλλά να μην το βρίσκουν - κινδυνεύοντας περισσότερο να δεχτούν και τέταρτο γκολ, με το 3-0 ωστόσο να μένει μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

MVP: Πολλοί οι διακριθέντες της Πορτογαλίας, ειδικά επιθετικά, ωστόσο θα σταθούμε στον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι έκανε εξαιρετικό ματς για την Πορτογαλία, ανοίγοντας το σκορ στο 21' και όντας μέσα στις περισσότερες φάσεις.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Τουρκία (Β. Μοντέλα): Αλτάι, Τσελίκ, Ακαϊντίν (76’ Ντεμιράλ), Μπαρντακτσί, Καντιόγλου, Αϊχάν (59’ Γιουκσέκ), Τσαλχάνογλου, Ακγκιούν (70’ Γκιουλέρ), Κιοκτσού (46’ Γιαζίτσι), Ακτούρκογλου (59’ Γιλντίζ), Γιλμάζ

Στον πάγκο: Γιλντιρίμ, Τσακίρ, Καπλάν, Οζκάν, Τοσούν, Κιλικσόι, Γιοκουσλού, Μουλντούρ

Πορτογαλία (Ρ. Μαρτίνεθ): Κόστα, Κανσέλο (69’ Σεμέδο), Πέπε (82’ Αντ. Σίλβα), Ντίας, Μέντες, Φερνάντες, Παλίνια (46’ Νέτο), Βιτίνια (89’ Ζ. Νέβες), Μπ. Σίλβα, Ρονάλντο, Λεάο (46’ Ρ. Νέβες)

Στον πάγκο: Σα, Ρούι Πατρίσιο, Κονσεϊσάο, Νούνες, Νταλότ, Περέιρα, Ράμος, Ινάσιο, Φέλιξ, Ζότα

Διαιτητής: Τσβάιερ (Γερμανία)

Βοηθοί: Λουπ, Αχμίλερ (Γερμανία)

4ος: Χιλ Μανθάνο (Ισπανία)

VAR: Ντάνκερτ (Γερμανία)

