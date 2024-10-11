Λογαριασμός
Το μήνυμα του Τσιτσιπά στον Ναδάλ: «Από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου το να μοιράζομαι το court μαζί σου»

Το μήνυμά του προς τον Ράφα Ναδάλ, μετά την ανακοίνωση της απόσυρσής του από την ενεργό δράση, έστειλε μέσω μιας ανάρτησής του ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο θρυλικός Ράφα Ναδάλ δημοσιοποίησε την Πέμπτη (10/10) απόφασή του να ρίξει τίτλους τέλους στην απίστευτη καριέρα του!

Μεταξύ εκείνων που έστειλαν μηνύματα στον εμβληματικό Ισπανο τενίστα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θυμήθηκε τις συναντήσεις του με τον θρύλο του αθλήματος και τόνισε το πόσο μεγάλη τιμή ήταν για εκείνον το να μοιράζεται μαζί του το court!

Η ανάρτηση του Τσιτσιπά:

«Ράφα,

Οι μάχες μας ήταν παθιασμένες, πολύχρωμες, εμβληματικές. Έμοιαζαν σε εσένα.

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου το να μοιράζομαι το court μαζί σου, τόσο ως αντίπαλος όσο και ως συμπαίκτης. Απόλαυσε το επόμενο κεφάλαιο, φίλε.

Vamos Ράφα, για πάντα.

ΥΓ. Σταύρωσε οποιοδήποτε δάκτυλο».

Πηγή: sport-fm.gr

