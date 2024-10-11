Ο θρυλικός Ράφα Ναδάλ δημοσιοποίησε την Πέμπτη (10/10) απόφασή του να ρίξει τίτλους τέλους στην απίστευτη καριέρα του!

Μεταξύ εκείνων που έστειλαν μηνύματα στον εμβληματικό Ισπανο τενίστα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θυμήθηκε τις συναντήσεις του με τον θρύλο του αθλήματος και τόνισε το πόσο μεγάλη τιμή ήταν για εκείνον το να μοιράζεται μαζί του το court!

Η ανάρτηση του Τσιτσιπά:

«Ράφα,

Οι μάχες μας ήταν παθιασμένες, πολύχρωμες, εμβληματικές. Έμοιαζαν σε εσένα.

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου το να μοιράζομαι το court μαζί σου, τόσο ως αντίπαλος όσο και ως συμπαίκτης. Απόλαυσε το επόμενο κεφάλαιο, φίλε.

Vamos Ράφα, για πάντα.

ΥΓ. Σταύρωσε οποιοδήποτε δάκτυλο».

Rafa,



Our battles were passionate, colourful, iconic. They resembled you.



It has been one of the great honours of my life to share the court with you, both as an opponent and as a teammate.



Enjoy your next chapter, amigo. Vamos Rafa, para siempre.



PS: Any finger, you cross 😉 pic.twitter.com/5GNw4gs1gx — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 11, 2024

