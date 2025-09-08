Με μία αλλαγή σε σχέση με το ματς κόντρα στη Λευκορωσία παρατάσσει την Εθνική ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος μένει πιστός στο 4-2-3-1. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκινάει αντί του Τάσου Μπακασέτα.

Στο τέρμα είναι ο Τζολάκης, στο κέντρο της άμυνας Μαυροπάνος και Κουλιεράκης, με τον Βαγιαννίδη να είναι δεξιά και τον Τσιμίκα αριστερά. Κουρμπέλης και Ζαφείρης στα χαφ, με τον Καρέτσα να βρίσκεται στο ένα «φτερό» και τον Τζόλη στο άλλο, ενώ ο Κωνσταντέλιας θα κινείται πίσω από τον Παυλίδη.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης - Παυλίδης

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδς, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης

