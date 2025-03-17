Ολυμπιακός: Το βίντεο με τις παγκόσμιες ευχές για τα 100ά του γενέθλια

Ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυσή του, με τα ιστορικά του γενέθλια να γιορτάζονται τόσο στον Πειραιά, όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα!



Μάλιστα, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε στα social media της ένα βίντεο με τις ευχές που δέχθηκε από συλλόγους ολόκληρου του κόσμου!



Από τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μίλαν, την Μπάγερν Μονάχου, μέχρι την Ίντερ, τη Μάντσεστερ Σίτι και την Παρί Σεν Ζερμέν, και από την βραζιλιάνικη Σάο Πάολο την Εσταγκλάλ από το Ιράν, ευχήθηκαν έστειλαν τις ευχές τους στον Ολυμπιακό, ο οποίος συνόδευσε την ανάρτησή του με τη λεζάντα: «Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, μας ευχήθηκε για τα 100 χρόνια! Σας ευχαριστούμε!». «Γκεστ σταρ» του βίντεο ο Ερνέστο Βαλβέρδε νυν προπονητης της Αθλέτικ Μπιλμπάο, και πρώην προπονητής των ερυθρόλευκων.

⚽🔴⚪ Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, μας ευχήθηκε για τα 100 χρόνια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ! / The global football community sent us its wishes for OLYMPIACOS' 100th anniversary!



❤️ Σας ευχαριστούμε! / Thank you!​​#Olympiacos #Olympiacos100 pic.twitter.com/9ZaPWynroL March 17, 2025

