Ολυμπιακός: Το βίντεο με τις παγκόσμιες ευχές για τα 100ά του γενέθλια

Το βίντεο του Ολυμπιακού με τις παγκόσμιες ευχές για τα 100ά του γενέθλια - «Γκεστ σταρ» ο Βαλβέρδε

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο με τις ευχές που έλαβε από συλλόγους ολόκληρου του πλανήτη, στο πλαίσιο των εκατοστών γενεθλίων του

Ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυσή του, με τα ιστορικά του γενέθλια να γιορτάζονται τόσο στον Πειραιά, όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα!

Μάλιστα, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε στα social media της ένα βίντεο με τις ευχές που δέχθηκε από συλλόγους ολόκληρου του κόσμου!

Από τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μίλαν, την Μπάγερν Μονάχου, μέχρι την Ίντερ, τη Μάντσεστερ Σίτι και την Παρί Σεν Ζερμέν, και από την βραζιλιάνικη Σάο Πάολο την Εσταγκλάλ από το Ιράν, ευχήθηκαν έστειλαν τις ευχές τους στον Ολυμπιακό, ο οποίος συνόδευσε την ανάρτησή του με τη λεζάντα: «Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, μας ευχήθηκε για τα 100 χρόνια! Σας ευχαριστούμε!». «Γκεστ σταρ» του βίντεο ο Ερνέστο Βαλβέρδε νυν προπονητης της Αθλέτικ Μπιλμπάο, και πρώην προπονητής των ερυθρόλευκων. 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Μάντσεστερ Σίτι
