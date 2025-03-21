NBA: Κλείδωσαν την πρωτιά στη Δύση οι Θάντερ

Λίγα χρόνια αφού η προηγούμενη «Big-3» που είχαν φτιάξει με Ράσελ Γουέστμπρουκ, Τζέιμς Χάρντεν και Κέβιν Ντουράντ διαλύθηκε, οι Θάντερ αποδεικνύουν πως η ιστορία..επαναλαμβάνεται. Με την τρομερή τριπλέτα των Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Τσετ Χόλμγκρεν, Τζέιλεν Γουίλιαμς, και ένα φοβερό supporting cast, η ομάδα της Οκλαχόμα Σίτι αποτελεί ένα από τα φαβορί για τον τίτλο στο NBA.

Μάλιστα, οι «αστραπές» εξασφάλισαν την πρώτη θέση στην κατάταξη της Δύσης, ενώ έχουν ακόμη 13 αγώνες μπροστά τους.

Πράγματι, με την ήττα των Λέικερς από τους Μπακς, καμία ομάδα δεν μπορεί πλέον να φτάσει τους Θάντερ στην κορυφή, ακόμη και αν χάσουν όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι καμία άλλη ομάδα στη Δύση δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη έστω μια θέση στα playoffs, κάνοντας το πρώιμο επίτευγμα των Θάντερ ακόμα πιο εντυπωσιακό, αφού στην πραγματικότητα... εξαφάνισαν τον ανταγωνισμό στην περιφέρειά τους.

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα της Οκλαχόμα έχει ρεκόρ 57-12. Ακόμη και αν χάσει όλα της τα παιχνίδια, πάει δηλαδή στο 57-25, και οι δεύτεροι Ρόκετς κάνουν μόνο νίκες, τα δύο franchise μπορούν μόνο να ισοβαθμήσουν και οι Θάντερ έχουν περισσότερες νίκες στα μεταξύ τους ματς. Κάτι που σημαίνει, ότι μπορούν να κάνουν... συντήρηση μέχρι τα playoffs.

