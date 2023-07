Έσπασε όλα τα ρεκόρ το κορυφαίο FIBA 3X3 Stoiximan AegeanBall Festival

Μοναδικά αιγαιοπελαγίτικα χρώματα, επιβλητικά νεοκλασικά κτίρια, συγκλονιστικά κυκλαδίτικα σοκάκια και αξιοθέατα με φόντο το απέραντο γαλάζιο, συνέθεσαν το αξεπέραστο σκηνικό του Stoiximan AegeanBall Festival 2023, του μεγαλύτερου τουρνουά 3X3 στην Ελλάδα.

Από τις 7 έως τις 9 Ιουλίου, η Αρχόντισσα των Κυκλάδων φιλοξένησε χιλιάδες επισκέπτες μετατρέποντας την ιστορική Πλατεία Μιαούλη και το επιβλητικό Δημαρχιακό Μέγαρο της Ερμούπολης στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό.

Ένα τουρνουά για τη Σύρο

Η διοργάνωση ανέδειξε τον αθλητικό τουρισμό της Σύρου, γεμίζοντας τα ξενοδοχεία με κόσμο, με τους επισκέπτες να μένουν στο νησί για τουλάχιστον τρεις ημέρες, για τις ανάγκες της διοργάνωσης. Για 5η χρονιά, το όραμα του Γιώργου Πρίντεζη, μετέτρεψε ξανά την Ερμούπολη σε πρωτεύουσα του μπάσκετ και προσέφερε στον αθλητισμό και την κοινωνία του νησιού. Με την ευγενική χορηγία του Ονομαστικού Χορηγού της διοργάνωσης, της Stoiximan, έγινε μια δωρεά 20.000 ευρώ στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης που αφορούσε στην ανακατασκευή του ανοικτού γηπέδου μπάσκετ του Πάγου Σύρου, τα επίσημα εγκαίνια του οποίου έγιναν την Πέμπτη 6 Ιουλίου, κάνοντας πράξη το μήνυμα της διοργάνωσης, παίζουμε μπάσκετ «για τη Σύρο». Τη σχετική επιταγή παρέδωσε ο Vice President της Stoiximan, κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, στον Δήμαρχο Σύρου-Ερμούπολης, κ. Νικόλαο Λειβαδάρα.

Η Σύρος γέμισε όλες τις γειτονιές γύρω από την Πλατεία Μιαούλη, με εκατοντάδες παιδιά με μπάλες και πλατιά χαμόγελα. Για ακόμα μία φορά αναδείχθηκε ο ερασιτεχνικός αθλητισμός μέσα από τη διοργάνωση και ήρθαν κοντά στον κόσμο παγκόσμια «αστέρια» και αγαπημένα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Την Πέμπτη 6 Ιουλίου, ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ευρωλίγκα Joe Arlauckas, επέστρεψε στη Σύρο και βρέθηκε δίπλα στα νέα παιδιά, έχοντας τον ρόλο του προπονητή στα clinics που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του τουρνουά, στους δύο συλλόγους μπάσκετ του νησιού, στον ΑΟ Ερμούπολης και τον Άρη Σύρου.

Από αριστερά: Vice President της Stoiximan, κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, κ. Νικόλαος Λειβαδάρας

Ρεκόρ σε όλους τους τομείς

Με 2.500 χιλιάδες κόσμο κατά μέσο όρο τη μέρα, ξεπερνώντας κατά πολύ το περσινό όριο, το Stoiximan AegeanBall Festival έσπασε ένα νέο ρεκόρ προσέλευσης για το τουρνουά και για τα ελληνικά δεδομένα του 3Χ3.

Ακόμα ένα ρεκόρ έσπασε στο επίσημο FIBA 3x3 με τις 127 ομάδες και τους 508 συμμετέχοντες, ηλικίας από 8 έως 53 ετών, στα 4 κατάμεστα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ που στήθηκαν στην Ερμούπολη, ενώ η νικήτρια ομάδα της κατηγορίας Elite κέρδισε και το απευθείας εισιτήριο για τους τελικούς του παγκοσμίου πρωταθλήματος 3X3 που θα γίνουν στο Κατάρ.

Έσπασαν όμως και όλα τα ρεκόρ τα φετινά έπαθλα της διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, η 1η ομάδα της κατηγορίας U11-U17 κέρδισε bluetooth headphones, ενώ η 2η οµάδα επίσηµες µπάλες και φανέλες της διοργάνωσης υπογεγραµµένες από τον Γιώργο Πρίντεζη. Η 1η οµάδα της κατηγορίας OPEN 18+ - ELITE κέρδισε smart τηλεοράσεις TESLA και η 2η tablets. Επίσης, στην κατηγορία Veterans 35+ η 1η οµάδα κέρδισε tablets και η 2η οµάδα bluetooth ηχεία. Τέλος, οι νικητές των διαγωνισμών από τις κατηγορίες U11-U17 κέρδισαν αδιάβροχες κάµερες και των κατηγοριών OPEN18+ - ELITE & VETERANS 35+ smart τηλεοράσεις TESLA.

Οι νικητές της VIP League, ONEX Tigers, από αριστερά: Παναγιώτης Χριστόφορος, Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου, Φωτούλα Βολονάκη, Κωστής Γόντικας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Aleksej Pokusevski

VIP League με παγκόσμια «αστέρια»

Την Κυριακή 9 Ιουλίου η κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα των Κυκλάδων, υποδέχτηκε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ, από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα μπάσκετ του NBA και της EuroLeague, που αγωνίστηκαν δίπλα στον δις πρωταθλητή και ρέκορντμαν της Ευρωλίγκα Γιώργο Πρίντεζη. Στη VIP League συμμετείχαν ο EuroLeague Legend Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Σέρβος διεθνής center Nikola Milutinov, ο Γάλλος διεθνής center, μέλος της καλύτερης πεντάδας για την σεζόν 2022/23 της EuroLeague και φετινός πρωταθλητής της Αδριατικής Λίγκας Mathias Lessort, ο Σέρβος forward των Oklahoma City Thunder Aleksej Pokusevski, ο θρύλος της Ευρωλίγκα και της Ρεάλ Μαδρίτης Joe Arlauckas, ο αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας και δις πρωταθλητής στην Ευρωλίγκα, Κώστας Παπανικολάου, ο διεθνής φόργουορντ Ιωάννης Παπαπέτρου, ο διεθνής γκαρντ Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο καλύτερος νέος παίκτης της EuroLeague Yam Madar, η πρώτη Ελληνίδα που αγωνίστηκε στο WNBA Αναστασία Κωστάκη, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κατερίνα Χαλικιά, η παγκόσμια πρωταθλήτρια και χρυσή Ολυμπιονίκης με την εθνική ομάδα κωφών Στεφανία Πατέρα και οι διεθνείς αθλήτριες Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου και Ελεάννα Χριστινάκη. Η σύνθεση της φετινής VIP League εμπλουτίστηκε με ονόματα όπως οι Φωτούλα Βολονάκη, Χάρης Γιαννόπουλος, Κωστής Γόντικας, Βασίλης Καββαδάς, Γιώργος Καμπερίδης, Ζώης Καράμπελας, Κάτια Μαυρία, Στέργιος Μπρίκιτς, Νέλλυ Μπιμπίρη, Όμηρος Νετζήπογλου, Γεωργία Νταή, Νατάσα Ντάνου, Γιώργος Παπαπέτρου, Κατερίνα Σπαθάρου, Βασίλης Χρηστίδης, Γεωργία Βελούδου, Παναγιώτης Χριστόφορος ενώ τις ομάδες συμπλήρωσαν οι Δημήτρης Κυρσανίδης, Δημοσθένης Τζουμάνης και ο Vice President της Stoiximan, κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος. Οι αθλητές σχημάτισαν τις ομάδες Stoiximan Warriors, IKEA Homies, COSMOTE Bolts, adidas Dragons, ONEX Tigers, OROeORA Lions ενώ μαζί τους αγωνίστηκαν και οι νικητές της Elite κατηγορίας Blue Star Elite. Νικήτρια της VIP League αναδείχτηκε η ομάδα ONEX Tigers των Pokusevski, Λαρεντζάκη, Γόντικα, Βολονάκη, Χριστοφόρου, Σταμολάμπρου με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να κερδίζει και τον τίτλο του MVP.

Ο MVP της VIP League Γιαννούλης Λαρεντζάκης με τον Γιώργο Πρίντεζη

Λάμψη αγαπημένων προσώπων στο Celebrity Game

Το Σάββατο 8 Ιουλίου διεξήχθη το Celebrity Game, που έφερε στη Σύρο, αγαπημένα πρόσωπα του αθλητισμού και του καλλιτεχνικού χώρου. Δίπλα στον Μάικ Φουντεδάκη, τη «φωνή» της διοργάνωσης στο αγωνιστικό κομμάτι, ήταν η αγαπημένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου που μαζί παρουσίασαν το Celebrity Game. Στις ομάδες των Stoiximan Warriors, IKEA Homies, adidas Dragons, ONEX Tigers, Blue Star Dolphins και COSMOTE Bolts συμμετείχαν ο δις Ολυμπιονίκης στους κρίκους Λευτέρης Πετρούνιας, η χρυσή Ολυμπιονίκης στίβου Φανή Χαλκιά, ο αργυρός Ολυμπιονίκης υδατοσφαίρισης Μάριος Καπότσης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας πίστας Χρήστος Βολικάκης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του παρκούρ Δημήτρης Κυρσανίδης, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και πρωταθλητής Ευρώπης Άγγελος Μπασινάς, η πρωταθλήτρια ενόργανης γυμναστικής, Βασιλική Μιλλούση, οι κορυφαίοι ηθοποιοί Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Πέτρος Λαγούτης, Γιώργος Γεροντιδάκης, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Στέργιος Αντουλάς, ο δημοφιλής κωμικός και ραδιοφωνικός παραγωγός Φάνης Λαμπρόπουλος, ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Νικόλας Ράπτης, ο παρουσιαστής Γιώργος Λέντζας, ο stand-up comedian Λευτέρης Μητσόπουλος, ο επιχειρηματίας Κώστας Αναγνωστόπουλος, ο gymnastics & calisthenics coach Γιώργος Χατζηευσταθίου, ο επιχειρηματίας Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο Δημοσθένης Τζουμάνης, o floor manager Παύλος Γαλακτερός, ενώ θέσεις στις ομάδες τους συμπλήρωσαν επίσης, οι Αναστασία Κωστάκη, Κατερίνα Χαλικιά, Νατάσα Ντάνου, Νέλλυ Μπιμπίρη, Γεωργία Νταή, Κάτια Μαυρία, Γεωργία Βελούδου, ο Vice President της Stoiximan, κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος και ο Commercial Director της Stoiximan, κ. Νίκος Φλίγκος.

Νικήτρια του Celebrity Game αναδείχτηκε η ομάδα ONEX Tigers των Κυρσανίδη, Μιλλούση, Χαλικιά, Λαμπρόπουλου, Τζουμάνη, Αναγνωστόπουλου.

Το Celebrity Game και η VIP League, είχαν ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την COSMOTE TV.

Δείτε εδώ όλα τα αποτελέσματα της διοργάνωσης.

Οι νικητές του Celebrity Game, ONEX Tigers, από αριστερά: Κώστας Αναγνωστόπουλος, Φάνης Λαμπρόπουλος, Δημήτρης Κυρσανίδης, Δημοσθένης Τζουμάνης, Πάνος Κωνσταντόπουλος, Κατερίνα Χαλικιά, Βασιλική Μιλλούση

Κορυφαίοι διαγωνισμοί & πλούσια δώρα

Το κοινό ενθουσιάστηκε και ψυχαγωγήθηκε μέσα από τους 13 διαγωνισμούς που υλοποίησε η διοργάνωση. Κατά τη διάρκεια του Celebrity Game, μεγάλη νικήτρια του Blue Star Free Throw Contest ήταν η ηθοποιός Νικολέτα Κοτσαηλίδου, τον διαγωνισμό SEIKO Μουσικές Καρέκλες κέρδισε ο γνωστός επίσης, ηθοποιός Γιώργος Γεροντιδάκης, τον διαγωνισμό ONEX Tic Tac Toe κέρδισε ο Φάνης Λαμπρόπουλος, τον διαγωνισμό Stoiximan AegeanBall Festival Shooting Choice κέρδισε ο Δημοσθένης Τζουμάνης, τον Stoiximan Shooting Stars κέρδισε η Νέλλυ Μπιμπίρη και τον διαγωνισμό Knock Out by IKEA κέρδισε ο Γιώργος Λέντζας. Στη VIP League, τον adidas Three Point Contest κέρδισε ο Κώστας Παπανικολάου, τον διαγωνισμό Knock Out by IKEA ο Yam Madar, τον διαγωνισμό COSMOTE Skill Challenge κέρδισε ο Όμηρος Νετζήπογλου, τον Kois Long Shoot κέρδισε ο Γιώργος Πρίντεζης και τον Stoiximan Shooting Star η Ελεάννα Χριστινάκη. Επίσης, στο πλαίσιο του event διοργανώθηκαν 2 διαγωνισμοί κοινού, ο OROeORA PRINTEZIS Shooting Choice με δώρο το συλλεκτικό ρολόι της διοργάνωσης και ο IKEA Shoot & Win που μοίρασε συνολικά 12 δωροεπιταγές ΙΚΕΑ.

Οι νικητές, εκτός από τα µετάλλια και τα κύπελλα, κέρδισαν πλούσια δώρα από τη διοργάνωση.

H νικήτρια ομάδα της κατηγορίας Elite με τον CEO της Seneca Medical Group, κ. Γιώργο Κοτταρίδη

Ειδικές Βραβεύσεις

Στο πλαίσιο του event, ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, κ. Νικόλαος Λειβαδάρας και ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Λεονταρίτης βράβευσαν τον εμπνευστή της διοργάνωσης Γιώργο Πρίντεζη, τους συνιδρυτές της Progame, τον πρόεδρο της, κ. Φάνη Ξηνταβελώνη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της, κ. Γιάννη Λάσκαρη, καθώς και τον Υπεύθυνο του Αγωνιστικού Προγράμματος της διοργάνωσης, κ. Μάικ Φουντεδάκη, για την καθιέρωση του θεσμού εδώ και 5 χρόνια και την προώθηση του αθλητικού τουρισμού της Σύρου.

Ο δις πρωταθλητής και ρέκορντμαν της Ευρωλίγκα Γιώργος Πρίντεζης

Ενίσχυση του Humanity Greece

Φέτος, το κοινωνικό έργο της διοργάνωσης στράφηκε στη στήριξη του Humanity Greece. Για την ενίσχυση του ανθρωπιστικού του έργου, ένα T-shirt της διοργάνωσης, με υπογραφές από όλους τους μεγάλους παίκτες του Stoiximan AegeanBall Festival 2023, θα δημοπρατηθεί με σκοπό τη στήριξη και κάλυψη εξόδων για τα πακέτα στήριξης των 500+ ευάλωτων οικογενειών που υπάγονται σε σταθερή μηνιαία βάση στο μητρώο ωφελούμενων του οργανισμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης οι εθελοντές του Humanity βρίσκονταν με booth στον χώρο και ενημέρωναν μικρούς και μεγάλους για το έργο τους. Παράλληλα, τη βοήθειά της προς τη διοργάνωση πρόσφερε η ομάδα εθελοντών του Humanity Greece που συστάθηκε ειδικά για τις ημέρες αυτές.

Έρευνα για τον αθλητικό τουρισμό στη Σύρο

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, διεξήχθη για πρώτη φορά έρευνα για το αποτύπωμα του αθλητικού τουρισμού της διοργάνωσης σε συνεργασία με το Deree - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος, τα ευρήματα της οποίας θα παρουσιαστούν τους επόμενους μήνες.

Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης ήταν η Stoiximan.

Στο πλαίσιο της ΕΚΕ δράσης της, η ΙΚΕΑ συνέχισε να εξοπλίζει και να στηρίζει και τη φετινή διοργάνωση ως Μεγάλος Χορηγός Εξοπλισμού.

Χορηγός Τηλεοπτικής Μετάδοσης ήταν η COSMOTE TV.

Χορηγός Μετακίνησης ήταν η Blue Star Ferries.

Χορηγός Αθλητικού Ιματισμού ήταν η adidas.

Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν οι ONEX Neorion Shipyards, OROeORA PRINTEZIS, IYC.

Επίσημος Χρονομέτρης της διοργάνωσης ήταν η SEIKO.

Υποστηρικτές της διοργάνωσης ήταν οι Seneca, FlexCar, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, Red Bull, Volton.

Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής ήταν ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Φυσιοθεραπευτικός Συνεργάτης ήταν η Human Τecar.

Επίσημη Mπάλα της διοργάνωσης ήταν η SPALDING.

Συνεργάτες της διοργάνωσης ήταν οι Tusks Digital Media, PMS Security, Messinian Spa, TESLA, TGI.

Τοπικοί Συνεργάτες ήταν οι Kois Optics, Island Packaging, Windoor, Suerte, Crocodilino, ORA baresto, Time Out Speciality Coffee, POEM Gastro Bar, Quattro, Aegean Beauty, Syros Quest, ΠΑΓΙΔΑΣ EXPRESS.

Την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ανέλαβε η Humanity Greece.

Athletic Partners ήταν τα ATLAS, Back in the Game, ΕΚΑ Basket.

Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival 2023 ήταν η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων (Σ.Ε.Δ.ΚΑ.Κ.) και της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων (Ε.Σ.Κ.Κ.).

#StoiximanAegeanBallFestival #ΓιαΤηΣύρο #WeAreSyros

www.aegeanball.gr | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | TikTok



Πληροφορίες για τη διοργάνωση: Progame Τηλ.: +30 210 6800177, +30 210 6822667

e-mail: info@aegeanball.gr

Γραφείο Τύπου / Πληροφορίες για τους συντάκτες: ActiveMedia Group

Τηλ.: +30 210 9343020

e-mail: pr@activemedia.gr

Πηγή: skai.gr

