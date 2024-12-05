Λογαριασμός
Ανακοίνωσε sold out η Εφές στο ματς με τον Παναθηναϊκό

Κατάμεστο θα είναι το γήπεδο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Εφές στην Τουρκία όπως έγινε γνωστό

Εφές Παναθηναϊκός

Ούτε… καρφίτσα δεν θα πέφτει στο Basketbol Gelisim Merkezi στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Η Εφές ανακοίνωσε sold out στην αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας στις 13 Δεκεμβρίου.

Στη σχετική ανακοίνωση ο τουρκικός σύλλογος ευχαρίστησε τους οπαδούς της για την στήριξε τους στην ομάδα.

