Ανακοίνωσε sold out η Εφές στο ματς με τον Παναθηναϊκό

Ούτε… καρφίτσα δεν θα πέφτει στο Basketbol Gelisim Merkezi στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Η Εφές ανακοίνωσε sold out στην αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας στις 13 Δεκεμβρίου.
Στη σχετική ανακοίνωση ο τουρκικός σύλλογος ευχαρίστησε τους οπαδούς της για την στήριξε τους στην ομάδα.
Panathinaikos Aktor karşılaşması için satışa sunulan tüm biletler tükenmiştir.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 5, 2024
Maç günü Basketbol Gelişim Merkezi gişelerinden bilet satışı yapılmayacaktır.
Günler öncesinde gösterdiğin ilgi için teşekkürler Anadolu Efesli.#BenimYerimBurası pic.twitter.com/vNiPtSfuWG
