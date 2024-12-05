Ανακοίνωσε sold out η Εφές στο ματς με τον Παναθηναϊκό

Ούτε… καρφίτσα δεν θα πέφτει στο Basketbol Gelisim Merkezi στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Η Εφές ανακοίνωσε sold out στην αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας στις 13 Δεκεμβρίου.

Στη σχετική ανακοίνωση ο τουρκικός σύλλογος ευχαρίστησε τους οπαδούς της για την στήριξε τους στην ομάδα.

Panathinaikos Aktor karşılaşması için satışa sunulan tüm biletler tükenmiştir.



Maç günü Basketbol Gelişim Merkezi gişelerinden bilet satışı yapılmayacaktır.



Günler öncesinde gösterdiğin ilgi için teşekkürler Anadolu Efesli.#BenimYerimBurası pic.twitter.com/vNiPtSfuWG — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 5, 2024

