Στα αποδυτήρια της εθνικής ομάδας της Τουρκίας βρέθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το τέλος του αγώνα με την Βοσνία και τη νίκη της γειτονικής μας χώρας.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας συνεχάρη τους παίκτες αλλά και τον Εργκίν Αταμάν, ενώ είχε και συζήτηση μαζί του.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın ardından 12 Dev Adam'ı soyunma odasında ziyaret etti. https://t.co/5SV2Js0SKf pic.twitter.com/dy09qUR9md— TRT HABER (@trthaber) November 27, 2025
🇹🇷🏀12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 yendi.— TRT HABER (@trthaber) November 27, 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı yerinde izledi.https://t.co/EfGqV8GbGz pic.twitter.com/MARoyRy4BV
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Bosna Hersek’i 93-71’lik skorla mağlup ettiğimiz müsabakadan en güzel kareler! 📸— TBF (@TBF) November 27, 2025
Müsabakayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti… pic.twitter.com/5YUpVrxQVW
