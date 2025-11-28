Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στα αποδυτήρια της Εθνικής Τουρκίας ο Ερντογάν – Συνεχάρη Αταμάν και διεθνείς - Βίντεο

Τους διεθνείς της εθνικής ομάδας της Τουρκίας και τον Εργκίν Αταμάν συνεχάρη ο Ερντογάν μετά το τέλος του ματς με τη Βοσνία

Τουρκία

Στα αποδυτήρια της εθνικής ομάδας της Τουρκίας βρέθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το τέλος του αγώνα με την Βοσνία και τη νίκη της γειτονικής μας χώρας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας συνεχάρη τους παίκτες αλλά και τον Εργκίν Αταμάν, ενώ είχε και συζήτηση μαζί του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εργκίν Αταμάν Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark