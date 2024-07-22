ΕΠΟ: Πλήρης επικράτηση Μάκη Γκαγκάτση

Εποχή Μάκη Γκαγκάτση και με τη βούλα στην ΕΠΟ!



Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εκλογές, που διεξήχθησαν τη Δευτέρα (22/07) σε ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης, ο απερχόμενος παράγοντας του ΠΑΟΚ εκλέχτηκε με 61 ψήφους από τα 70 μέλη που ψήφισαν συνολικά. Οκτώ ήταν λευκά και ένα το άκυρο.

Θυμίζουμε ότι από την ψηφοφορία απείχαν Παναθηναϊκός, Άρης, Athens Kallithea και ΕΠΣ Λασιθίου.

