Conference League: Τα προφίλ Νόα και Σλιέμα, πιθανών αντιπάλων της ΑΕΚ

Με τον νικητή του ζευγαριού Νόα-Σλιέμα Γουόντερερς έτυχε η ΑΕΚ στην κλήρωση του 3ου προκριματικού του Conference League, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα γραφεία της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Μια καλή κλήρωση αναμφίβολα για την «Ένωση», η οποία, φυσικά, πρώτα πρέπει να αποκλείσει την Ίντερ Ντ' Εσκάλδες για να κλείσει ραντεβού στην επόμενη φάση είτε με την ομάδα από την Αρμενία είτε με εκείνη από τη Μάλτα. Στα χαρτιά, φαβορί για την πρόκριση είναι η Νόα. Μια ομάδα με μόλις επτά χρόνια ζωής, αφού ιδρύθηκε το 2017 με έδρα το Αρμαβίρ, μια πόλη 38.635 κατοίκων στα δυτικά της Αρμενίας.

Ο σύλλογος αρχικά λεγόταν FC Artsakh. Τη σεζόν 2017–18 τερμάτισε στη 2η θέση της 2ης κατηγορίας του ποδοσφαίρου της χώρας και κέρδισε την άνοδό της στην Αρμενική Πρέμιερ Λιγκ.

Μετά από μια απογοητευτική χρονιά, που τον βρήκε στην 8η θέση της σεζόν 2018–19, ο σύλλογος πουλήθηκε στον πολιτικό Κάρεν Αμπραχαμιάν, ο οποίος μετονόμασε τον σύλλογο σε FC Noah το 2019. Και την επόμενη χρονιά ήρθε ο μεγάλος θρίαμβος, με την ομάδα να κατακτά το Κύπελλο Αρμενίας, νικώντας την Ararat-Armenia στα πέναλτι!

Φυσικά είναι άπειρη στην Ευρώπη με μόλις πέντε ματς και απολογισμό 3-0-2. Στον 1o προκριματικό απέκλεισε με δύο νίκες τη Σκεντίγια από τη Βόρεια Μακεδονία με συνολικό σκορ 4-1.

