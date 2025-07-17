Ανακοίνωσε τον Λαφόν ο Παναθηναϊκός

Την τέταρτη μεταγραφή του ολοκλήρωσε και τυπικά πλέον ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» ανακοίνωσε τον μονοετή δανεισμό του Αλμπάν Λαφόν από τη Ναντ, με τον Γάλλο κίπερ να επιλέγει το νούμερο «40». Ο Λαφόν αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση τερματοφύλακα, ο οποίος έρχεται για να διεκδικήσει τη θέση του βασικού κάτω από την «πράσινη» εστία.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αλμπάν Λαφόν με δανεισμό από τη γαλλική Ναντ! Ο 26χρονος Γάλλος τερματοφύλακας υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και αποτελεί την τέταρτη προσθήκη στο ρόστερ του Τριφυλλιού για τη νέα αγωνιστική περίοδο.



Ο Λαφόν γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1999 στην Ουαγκαντουγκού, πρωτεύουσα της Μπουρκίνα Φάσο. Σε ηλικία εννέα ετών μετακόμισε στη Γαλλία, όπου ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της AS Lattoise, αρχικά ως επιθετικός μέσος και αργότερα ως γκολκίπερ. Γρήγορα το ταλέντο του ξεχώρισε. Υπέγραψε στην Τουλούζ το 2014 και την αμέσως επόμενη χρονιά, στις 28 Νοεμβρίου 2015 απέναντι στη Νις, έγινε ο νεαρότερος γκολκίπερ που αγωνίστηκε ποτέ στη Ligue 1. Ήταν μόλις 16 ετών!

Κράτησε οχτώ φορές ανέπαφη την εστία της ομάδας του, την οποία βοήθησε τα μέγιστα για να παραμείνει στην κατηγορία τη σεζόν 2015-16. Σε ηλικία 18 ετών μετρούσε ήδη 50 συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία της Γαλλίας, ενώ το όνομά του βρισκόταν μεταξύ των πλέον ανερχόμενων γκολκίπερ παγκοσμίως. Σε 38 συμμετοχές, το 2016-17, είχε 11 clean sheets συμβάλλοντας καταλυτικά στη σταθερή πορεία της Τουλούζ.



Στη διάρκεια της σεζόν 2017-18, κατά την οποία είχε 12 clean sheets, το CIES τον κατέταξε στη δεύτερη θέση των πιο υποσχόμενων παικτών στον κόσμο, πίσω μόνο απ’ τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και μπροστά απ’ τον Κιλιάν Μπαπέ.



Έχοντας καταγράψει συνολικά 106 συμμετοχές με την Τουλούζ και με αρκετές εντυπωσιακές εμφανίσεις στο ενεργητικό του, βρέθηκε στο στόχαστρο πολλών συλλόγων. Τον Ιούλιο του 2018 αποκτήθηκε με πενταετές συμβόλαιο απ’ την ιταλική Φιορεντίνα, που δαπάνησε περί τα οκτώ εκατ. ευρώ. Φόρεσε 38 φορές τη φανέλα των Βιόλα τη σεζόν 2018-19, αλλά το επόμενο καλοκαίρι επέστρεψε στη Γαλλία με διετή δανεισμό για λογαριασμό της Ναντ και με ρήτρα αγοράς επτά εκατ. ευρώ, που ενεργοποιήθηκε τον Μάιο του 2021 κι αφού προηγουμένως ο Λαφόν κατέγραψε δύο γεμάτες και άκρως εντυπωσιακές σεζόν.



Την τριετία που ακολούθησε υπήρξε βασικός και αναντικατάστατος στα Καναρίνια αγωνιζόμενος αρκετές φορές και ως αρχηγός, στοιχείο ενδεικτικό και της προσωπικότητάς του. Αποκορύφωμα αυτής της αξιοσημείωτης πορείας αποτέλεσαν η κατάκτηση του Κυπέλλου Γαλλίας το 2022 και η θετική ευρωπαϊκή πορεία της Ναντ στο Europa League το 2023, με τον Λαφόν να παίζει καθοριστικό ρόλο.



Κατά την εξαετή παρουσία του στη Ναντ πραγματοποίησε 198 συμμετοχές έχοντας κρατήσει 47 φορές ανέπαφη την εστία του. Συνολικά μετράει 278 παρουσίες στη Ligue 1, έχοντας γίνει -μόλις στα 23 του- ο νεαρότερος γκολκίπερ μετά το 1951, που φτάνει τα 200 ματς στο πρωτάθλημα!



Ο Λαφόν έχει αγωνιστεί με όλες τις εθνικές ομάδες Νέων της Γαλλίας, ενώ έχει κληθεί και στην εθνική ανδρών.



Καλωσορίζουμε τον Αλμπάν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.