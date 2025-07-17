Την τέταρτη μεταγραφή του ολοκλήρωσε και τυπικά πλέον ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» ανακοίνωσε τον μονοετή δανεισμό του Αλμπάν Λαφόν από τη Ναντ.

Μάλιστα, στο βίντεο μέσω του οποίου οι «πράσινοι» επισημοποίησαν την προσθήκη αυτή, συμμετείχε και ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος ήταν συμπαίκτης του Γάλλου πορτιέρε στη Ναντ, και πλέον θα βρίσκονται μαζί και στον Παναθηναϊκό.

Στο εν λόγω κλιπ απεικονίζεται ο Λαφόν να παίρνει τηλέφωνο τον Ισπανό χαφ και να τον ρωτάει «σου έλειψα;». Μετά την απάντηση του Τσιριβέγια «ναι, πάντα», ο Γάλλος τερματοφύλακας σχολιάζει: «λοιπόν, είμαι πράσινος».

Δείτε το βίντεο:

A calm voice 📞 A French arrival 🇫🇷 A Green chapter begins ☘️ Lafont answered 🫡#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/xGNPvAosIe — Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 17, 2025

