Final 4 Predictor με €50.000 μετρητά*; Παίζει στην bwin!

Ο νέος διαγωνισμός της bwin τα… σπάει και μοιράζει €50.000 μετρητά*! Το Final 4 Predictor σε περιμένει για να κάνεις τις προβλέψεις σου μέχρι και πριν την έναρξη του 1ου ημιτελικού. Δέκα ερωτήσεις, ισάριθμες απαντήσεις, σχετικά με το Final 4 του Άμπου Ντάμπι, για να διεκδικήσεις €50.000 μετρητά*! Κι όλα αυτά με Δωρεάν συμμετοχή. Που; Στην bwin, που αλλού;

Final 4 Predictor με €50.000 μετρητά* και δωρεάν συμμετοχή!

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ και όχι μόνο μετρά αντίστροφα για το Final 4 της EuroLeague κι εσύ το ζεις πιο έντονα από ποτέ στο app της bwin! Με Build A Bet*, Ενισχυμένες Αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, μακροχρόνια και αξεπέραστο live στοίχημα με αγορές για κάθε πόντο. Το Final 4 παίζει στην bwin πιο δυνατά από ποτέ!

Διαγωνισμός μετρητών: Final 4 Predictor με €50.000 μετρητά*!

Το Άμπου Ντάμπι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, ανάμεσα τους και τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό. Οι «πράσινοι» θα μπουν πρώτοι στον… χορό αντιμετωπίζοντας τη Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στον πρώτο ημιτελικό της επόμενης εβδομάδας (23/05, 18:00). Τρεις ώρες αργότερα οι «ερυθρόλευκοι» θα βρουν μπροστά τους τη Μονακό του άλλοτε αρχηγού τους και legend της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη.

Final 4 Predictor με €50.000 μετρητά*! Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν.

Το παιχνίδι όμως ξεκινά νωρίτερα στο… γήπεδο της bwin! Δέκα ερωτήσεις και €50.000 μετρητά*, με δωρεάν συμμετοχή στο άπαιχτο Final 4 Predictor.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.