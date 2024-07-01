Λογαριασμός
Επίσημο: Παίκτης της Νιούκαστλ ο Βλαχοδήμος

Τα ξημερώματα, στις 3 το πρωί συγκεκριμένα, η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος έστειλε το πρώτο του μήνυμα

Βλαχοδήμος Νιούκαστλ

Την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Νιούκαστλ!

«Η Νιούκαστλ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Καλώς όρισες!», αναφέρει η ενημέρωση του αγγλικού συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον διεθνή τερματοφύλακα να στέλνει το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της νέας του ομάδας.

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Κυριακής, οι «καρακάξες» ζήτησαν, στο πλαίσιο της μεταγραφής του Έλιοτ Άντερσον στη Νότιγχαμ Φόρεστ, να πάρουν τον Έλληνα τερματοφύλακα και αργά το βράδυ ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά.

Πηγή: sport-fm.gr

