Επίσημο: Παίκτης της Νιούκαστλ ο Βλαχοδήμος

Την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Νιούκαστλ!

«Η Νιούκαστλ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Καλώς όρισες!», αναφέρει η ενημέρωση του αγγλικού συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον διεθνή τερματοφύλακα να στέλνει το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της νέας του ομάδας.

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Κυριακής, οι «καρακάξες» ζήτησαν, στο πλαίσιο της μεταγραφής του Έλιοτ Άντερσον στη Νότιγχαμ Φόρεστ, να πάρουν τον Έλληνα τερματοφύλακα και αργά το βράδυ ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά.

📱 A message from our new signing, Odysseas Vlachodimos!



⚫️⚪️ pic.twitter.com/4x21PregJE — Newcastle United FC (@NUFC) June 30, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.