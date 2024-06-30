Η Αγγλία πέρασε με ψυχωμένη ανατροπή στους «8» του Euro 2024

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ψυχωμένη πρόκριση για Αγγλία και συνεχίζει να τραγουδά... «It’s coming home». Με τον ηγέτη, Τζουντ Μπέλιγκχαμ, να βγαίνει μπροστά, να σκοράρει στο 90’+6’ στέλνοντας το ματς στην παράταση και τον Κέιν εκεί να υπογράφει την ανατροπή, η Αγγλία επικράτησε 2-1 των εξαιρετικών Σλοβάκων και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Euro 2024.

Κρατούσε σφιχτά στα χέρια της μια ιστορική πρόκριση η Σλοβακία, αλλά η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα παρότι είχε απογοητευτική εικόνα για άλλο ένα ματς να γλιτώσει το κάζο και συνεχίζει στη διοργάνωση.

Με την Ελβετία στα προημιτελικά πλέον η Αγγλία, ενώ η Σλοβακία πήρε το χειροκρότημα αλλά και τον δρόμο προς το… σπίτι!

Το ματς

Καλύτερη και πιο δημιουργική ήταν η Σλοβακία στο πρώτο ημίχρονο, σε αντίθεση με την Αγγλία που δεν μπορούσε να απειλήσει ιδιαίτερα. Μόλις στο 5’ οι Σλοβάκοι είχαν μια ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Χαράσλιν έφυγε στην κόντρα, έδωσε στον Χάντσκο ο οποίος έκανε τη σέντρα σουτ που πέρασε λίγο άουτ. Η Σλοβακία είχε ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία στο 12ο λεπτό, με τον Στρέλετς να κάνει μια τρομερή κάθετη, ο Χαράσλιν έφυγε στην πλάτη της άμυνας και έκανε το πλασέ μέσα από την περιοχή, αλλά τελευταία στιγμή του έβαλε την κόντρα ο Τρίπιερ πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα.

Οι Άγγλοι δεν μπορούσαν να φανούν επικίνδυνοι σε καμία περίπτωση, έκαναν πολλά λάθη και η Σλοβακία το εκμεταλλεύτηκε για να ανοίξει το σκορ στο 25ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Στρέλετς έπαιξε στην πλάτη του τον Σραντς, ο οποίος με άψογο τελείωμα εκτέλεσε τον Πίκφορντ για το 1-0! Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ δεν μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις και προσπαθούσε να απειλήσει με στημένες φάσεις κυρίως. Τελικά, τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το σφύριγμα του διαιτητή, με τους Σλοβάκους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδισμα, όπως ακριβώς ήθελαν.

Δυνατά μπήκε η Αγγλία στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας στην ισοφάριση μετά από εξαιρετική κυκλοφορία και πάρε-βάλε του Τρίπιερ στον Φόντεν. Ωστόσο, το τέρμα των «τριών λιονταριών» δεν μέτρησε αφού ο Φόντεν ήταν εκτεθειμένος και το 1-0 για τους Σλοβάκους παρέμεινε στο 50ο λεπτό. Πέντε λεπτά αργότερα η Σλοβακία άγγιξε το δεύτερο τέρμα με τρομερή έμπνευση του Στρέλετς που πήγε να κρεμάσει από το κέντρο τον, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο Καλτσόνα άρχισε να κάνει αλλαγές, αλλάζοντας πρόσωπα και πράγματα στην ομάδα του, θέλοντας να τη φρεσκάρει. Μοιραία όμως η Σλοβακία γύρισε πίσω, έδωσε χώρο στους Άγγλους οι οποίοι στο τελευταίο εικοσάλεπτο του αγώνα βγήκαν μαζικά μπροστά. Παρά την τρομερή πίεση που άσκησαν, το γκολ δεν ερχόταν. Είτε λόγω της αστοχίας του Κέιν και των συμπαικτών του, είτε λόγω ατυχίας (σσ. δοκάρι του Ράις). Ωστόσο, ο Μπέλιγκχαμ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, αφού με ένα λεπτό να έχει απομένει στο έξτρα εξάλεπτο των καθυστερήσεων, ο χαρισματικός μεσοεπιθετικός σκόραρε με απίθανο ανάποδο ψαλίδι για να ξεράνει τους Σλοβάκους και να στείλει το ματς στην παράταση (1-1).

Αυτό το γκολ έφτιαξε ψυχολογικά τους Άγγλους και έριξε τελείως τους Σλοβάκους, με τον Κέιν στο πρώτο λεπτό της παράτασης να υπογράφει την ανατροπή. Σε φάση διαρκείας που ξεκίνησε από κακό σουτ του Έζε που βγήκε σε… πάσα, ο Τόνι με κεφαλιά-πάσα βρήκε τον Κέιν ο οποίος σκόραρε με το κεφάλι από τη μικρή περιοχή για το 2-1 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Η ανατροπή είχε γίνει και η ομάδα του Σάουθγκεϊτ καλούνταν στο υπόλοιπο του έξτρα μισαώρου να υπερασπιστεί το υπέρ της προβάδισμα. Έδωσε μπάλα και χώρο στους Σλοβάκους, αλλά αμύνθηκε στιβαρά και σοβαρά.

Η πίεση του συνόλου του Καλτσόνα στο τελευταίο δεκάλεπτο ήταν μεγάλη, αλλά τελικά δεν είχε αποτέλεσμα. Διότι υπήρξαν αρκετές αφελείς ενέργειες των Σλοβάκων που έδωσαν την ευκαιρία στην Αγγλία να κρατήσει το 2-1 ως το φινάλε, πανηγυρίζοντας σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του Euro 2024.

Έτσι παρακολουθήσατε LIVE την αναμέτρηση.

MVP: Ο Τζουντ Μπέλιγκχαμ φυσικά! Δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι και αποκλειστεί η Αγγλία, ο 21χρονος με ένα φανταστικό ψαλίδι έγραψε το 1-1 και έστειλε το ματς στην παράταση.

Πηγή: skai.gr

