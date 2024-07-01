ΑΕΚ: Ανακοινώνει Σισέ, Μπρινιόλι και έπεται συνέχεια

Ο Ιούλιος ήρθε και η ΑΕΚ αναμένεται τις επόμενες ώρες να ανακοινώσει τις πρώτες της μεταγραφές (εξαιρουμένης της γνωστής εδώ και καιρό του Τσιλούλη). Ο Παπέ Αμπού Σισέ σήμερα και ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι πιθανότατα αύριο θα γίνουν κι επίσημα κιτρινόμαυροι, ενώ έπεται συνέχεια.

Ο Σενεγαλέζος στόπερ βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, ενώ σήμερα αναμένεται στην πρωτεύουσα και ο Ιταλός γκολκίπερ. Αμφότεροι αναμένεται να αναχωρήσουν την Τετάρτη για την προετοιμασία της ομάδας στο Μπουργκ Χάαμσταντ, ενώ μαζί τους πρόκειται να ταξιδέψει και ο Νόρντιν Άμραμπατ, που συμφώνησε χθες για έναν ακόμη χρόνο.

Από εκεί και πέρα, προχωρούν και οι υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις της ομάδας. Σε καλό δρόμο είναι η υπόθεση του Θωμά Στρακόσα, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για απόκτηση φορ, δεξιού μπακ και αριστερού εξτρέμ, που αποτελούν προτεραιότητα. Η «Ένωση», σε δεύτερο χρόνο, θέλει να αποκτήσει επίσης έναν ακόμη φορ, έναν αριστερό μπακ και έναν χαφ.

Εξάλλου, σύντομα στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα θα τεθούν και αρκετοί από τους διεθνείς. Στις 4 Ιουλίου θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία οι Βίντα, Γκατσίνοβιτς και Σιμάνσκι, που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο Euro, ενώ δεν θα αργήσουν να μπουν στις προπονήσεις και οι Πινέδα και Κάλενς που αποκλείστηκαν με Μεξικό και Περού στο Κόπα Αμέρικα. Αντίθετα, αυτός που ακόμη έχει… δρόμο μπροστά του είναι ο Στίβεν Τσούμπερ, που το Σάββατο θα παίξει προημιτελικό στο Euro με την Ελβετία απέναντι στην Αγγλία.

