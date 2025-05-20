Ο Τίμοθι Σαλαμέ γιόρτασε με τους φιλάθλους των New York Knicks τη νίκη της ομάδας απέναντι στους Boston Celtics που της έδωσε την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια.

Ο Σαλαμέ είναι φανατικός οπαδός των Knicks υπήρξε βασικός οπαδός στο Madison Square Garden κατά τη διάρκεια των αγώνων των πλέι οφ του NBA. Αφού οι Knicks νίκησαν τους Σέλτικς με 119-81 στο MSG, ο ηθοποιός εθεάθη να φεύγει από το γήπεδο με ένα μαύρο SUV.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σαλαμέ απεικονίζεται να σκύβει έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου, να ζητωκραυγάζει ξέφρενα και να αγκαλιάζει τους θαυμαστές του στον δρόμο.

«Είναι επίσημο, είναι ο βασιλιάς της Νέας Υόρκης» σχολίασε χρήστης στο TikTok. Ο Σαλαμέ ήταν παρών στον αγώνα μαζί με πολλούς άλλους γνωστούς οπαδούς των New York Knicks στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των Spike Lee και Μπεν Στίλερ. Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός καθόταν δίπλα στον Πορτορικανό ράπερ και τραγουδιστή Bad Bunny.

Πηγή: skai.gr

