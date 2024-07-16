Ο κόσμος του μπάσκετ βυθίζεται στο πένθος για τον τραγικό θάνατο του Τζο Μπράιαντ, πατέρα του Κόμπι Μπράιαντ, σε ηλικία 69 ετών, σύμφωνα με τη MailOnline.

Ο Μπράιαντ απολάμβανε μια μακρά καριέρα, η οποία περιελάμβανε εποχές με τους 76ers, τους Clippers και τους Rockets. Εργάστηκε επίσης ως προπονητής για δεκαετίες, παίζοντας σε ομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με το Philadelphia Inquirer, ο Joe Bryant, με το παρατσούκλι «Jellybean», υπέστη πρόσφατα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο θάνατός του έρχεται τεσσεράμισι χρόνια αφότου ο γιος του -τότε μόλις 41- και η εγγονή του Gigi ήταν μεταξύ εκείνων που σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου

