Εντυπωσιακές φάσεις από το εκρηκτικό ξεκίνημα της Εθνικής μας κόντρα στη Σλοβενία

Εκρηκτικό ξεκίνημα για την Εθνική μας στο ΣΕΦ και στον ημιτελικό του Προολυμπιακού τουρνουά κόντρα στη Σλοβενία!

Η «γαλανόλευκη» μπήκε στο παρκέ με... μάτι που γυαλίζει, παίζοντας εντυπωσιακές άμυνες και «χτυπώντας» διαρκώς με αιφνιδιασμούς, με τους Καλάθη, Παπανικολάου να μοιράζουν τις ασίστ και στους Γουόκαπ, Παπαγιάννη να τελειώνουν ιδανικά τις φάσεις!

Δείτε το βίντεο με τις εντυπωσιακές φάσεις:

