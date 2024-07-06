Λογαριασμός
Εντυπωσιακές φάσεις από το εκρηκτικό ξεκίνημα της Εθνικής μας κόντρα στη Σλοβενία

Εντυπωσιακότατο ξεκίνημα για την Εθνική μας στον ημιτελικό του Προολυμπιακού τουρνουά κόντρα στη Σλοβενία

Εθνική ομάδα Σλοβενία

Εκρηκτικό ξεκίνημα για την Εθνική μας στο ΣΕΦ και στον ημιτελικό του Προολυμπιακού τουρνουά κόντρα στη Σλοβενία!

Η «γαλανόλευκη» μπήκε στο παρκέ με... μάτι που γυαλίζει, παίζοντας εντυπωσιακές άμυνες και «χτυπώντας» διαρκώς με αιφνιδιασμούς, με τους Καλάθη, Παπανικολάου να μοιράζουν τις ασίστ και στους Γουόκαπ, Παπαγιάννη να τελειώνουν ιδανικά τις φάσεις!

Δείτε το βίντεο με τις εντυπωσιακές φάσεις:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εθνική μπάσκετ Σλοβενία
