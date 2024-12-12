Εμπαπέ - Παρί: «Απαράδεκτες» οι αξιώσεις του σύμφωνα με τη γαλλική Λίγκα

Στα δικαστήρια θα οδηγηθεί η υπόθεση του Κιλιάν Εμπαπέ με την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Γάλλο σταρ να αξιώνει 55 εκατ. ευρώ από το τελευταίο συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τους Παριζιάνους, πριν πάρει τη μεγάλη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.



Τα 55 εκατομμύρια ευρώ που ζητάει η πλευρά του διεθνούς στράικερ είναι το τελευταίο τρίτο του μπόνους υπογραφής (36 εκατομμύρια ευρώ) που έπρεπε να λάβει ο ποδοσφαιριστής τον Φεβρουάριο και οι τρεις τελευταίοι μήνες του συμβολαίου του (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος) και ένα μπόνους «ηθικής» για το αντίστοιχο διάστημα.

Παρόλα αυτά,απέρριψε το σχετικό αίτημα του Εμπαπέ, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις συγκεκριμένες αξιώσεις, με την πλευρά της Παρί να εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένη με τη συγκεκριμένη εξέλιξη.Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, η υπόθεση δεν έχει τελειώσει, καθώς οι νομικοί του Γάλλου επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης δεν προτίθενται να καταθέσουν τα όπλα και πλέον το όλο ζήτημα θα οδηγηθεί στα δικαστήρια, ώστε να μπορέσει ο παίκτης να πάρει τα οφειλόμενα και τα μπόνους που έπρεπε ήδη να έχουν καταβληθεί σε εκείνον.«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Πειθαρχική Επιτροπή αποφάσισε να μην επιβάλει κυρώσεις στην Παρί Σεν Ζερμέν όπως ζήτησε ο παίκτης», δήλωσε εκπρόσωπος του συλλόγου. «Κηρύσσοντας απαράδεκτο το αίτημά του, η Πειθαρχική Επιτροπή βάζει τέλος σε αυτή την παρατεταμένη διαδικασία που έχει διαρκέσει πάρα πολύ».

