Παναθηναϊκός: Aπορρίφθηκε η έφεση για Ναν, δεν παίζει με Εφές

Οριστικά χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στην αυριανή αναμέτρηση με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη (19:30).

Η Ευρωλίγκα απέρριψε την έφεση των «πράσινων» για την ποινή μιας αγωνιστικής που επιβλήθηκε στον Αμερικανό γκαρντ για υβριστική επίθεση προς διαιτητή στον αγώνα με την Παρτίζαν, όπου και αποβλήθηκε.

Μάλιστα, σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί με την περίπτωση του Φακούντο Καμπάτσο και την αποβολή του για τον ίδιο λόγο στο ματς με την Μπάγερν, η Ευρωλίγκα εξέδωσε άμεσα απόφαση για την έφεση. Υπενθυμίζεται πως για τον Αργεντινό είχε δοθεί αναστολή στην ποινή, είχε αγωνιστεί στο αμέσως επόμενο ματς με την Παρτίζαν, αλλά έχασε αυτό που ακολουθούσε με την Μπασκόνια, καθώς απορρίφθηκε τελικά η έφεση της Ρεάλ.

H απώλεια του Ναν είναι πολύ μεγάλη για τον Παναθηναϊκό, καθώς φέτος μετράει 18,4 πόντους (85,1% στις βολές, 56,9% στα δίποντα, 39,5% στα τρίποντα), 3,3 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ και 17 στην αξιολόγηση σε 29:06 κατά μέσο όρο. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι που χάνει στην Ευρωλίγκα από τη στιγμή που ήρθε στον Παναθηναϊκό, στις 31 Οκτωβρίου του 2023.

