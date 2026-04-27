Ο Κιλιάν Εμπαπέ, όπως ενημέρωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, έχει ζημιά σε τένοντα του αριστερού του ποδιού και η κατάστασή του θα εκτιμάται καθημερινά.

Φυσικά, ούτε ο παίκτης, αλλά ούτε και η ομάδα θέλουν να πάρουν οποιοδήποτε ρίσκο αυτή τη στιγμή κι έτσι είναι πολύ πιθανό ήδη να έχει παίξει ο Γάλλος σούπερ σταρ το τελευταίο του παιχνίδια για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Με το Μουντιάλ να πλησιάζει σε λιγότερο από 50 μέρες, ο διεθνής επιθετικός θέλει να είναι απόλυτα υγιής και έτοιμος να προσφέρει στους «τρικολόρ» στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού και γι' αυτό προφανώς και δεν θα τον ενοχλήσει καθόλου να μην παραστεί σε κανένα από τα ματς που απομένουν για τη «βασίλισσα».

