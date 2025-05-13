Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Αλμέιδα: «Ευχαριστώ Μελισσανίδη και Ηλιόπουλο, έκλεισε ο κύκλος μου»

Αισθάνεται ευγνωμοσύνη από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο. Από τα αφεντικά που γνώρισε, μέχρι και τον οδηγό του λεωφορείου, το υπαλληλικό προσωπικό της ΑΕΚ, τους σεκιούριτι, όλους με όσους συνυπήρξε στη θητεία του στην «Ένωση», την οποία θα θυμάται με τα καλά και τα άσχημα.

Ο Ματίας Αλμέιδα αποτελεί επίσημα παρελθόν από το μεσημέρι της Δευτέρας και μέσω social media αποχαιρέτησε το κλαμπ και τους οπαδούς της ομάδας, τονίζοντας πως ο κύκλος του στην ΑΕΚ έκλεισε και πως «το να είμαστε καλά είναι ένα δώρο από τον Θεό. Η ιστορία μου θα συνεχιστεί…».

Αναλυτικά:

«Σήμερα τελειώνει ένα στάδιο όπως όλοι οι κύκλοι της ζωής. Η ευημερία μας είναι ένα δώρο από τον Θεό και μόνο ό,τι κάνει Εκείνος διαρκεί για πάντα, τίποτα δεν χρειάζεται να προστεθεί ή να αφαιρεθεί. Θέλω απλώς να ευχαριστήσω κάθε άτομο που είναι μέλος αυτού του συλλόγου, ειδικά εκείνους που μπορεί να μην γνωρίζετε, αλλά που παίζουν θεμελιώδη ρόλο στη λειτουργία του συλλόγου: προσωπικό ασφαλείας, οδηγούς, κηπουρούς, μάγειρες, συντονιστές, βοηθούς, όλο το ιατρικό προσωπικό, διαχειριστές εξοπλισμού και κάθε έναν από τους εργαζόμενους στα Σπάτα και την Αγία Σοφία.

Στον κ. Μελισανίδη, ο οποίος χωρίς να με γνωρίζει, ήταν ο πρώτος που με εμπιστεύτηκε. Στον κ. Ηλιόπουλο, ώστε να συνεχίσει να συνεργάζεται στην ανάπτυξη αυτού του συλλόγου. Σε όλο το προσωπικό μου. Στους οπαδούς που με στήριξαν τόσο στις καλές όσο και στις όχι και τόσο καλές στιγμές. Στους αντιπάλους που έδειξαν τόσο σεβασμό και στους παίκτες που τα δίνουν όλα. είναι οι πραγματικοί σταρ.

Χάρη στο ποδόσφαιρο, ανακάλυψα αυτή την υπέροχη χώρα που μου άνοιξε τις πόρτες της και μου χάρισε σπουδαίους φίλους. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά για κάθε στιγμή που έζησα, η ιστορία μου θα συνεχιστεί. Ευχαριστώ!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.