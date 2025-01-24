Η Άρσεναλ έστειλε σκάουτερ στο Πόρτο-Ολυμπιακός για Μουζακίτη

Αρκετά ευρωπαϊκά κλαμπ έστειλαν σκάουτερ στο Πόρτο-Ολυμπιακός, όπως αναφέρεται στη «Record». Ο λόγος για τις Άρσεναλ, Μαρσέιγ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σεβίλλη, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Γκιμαράες. Όπως υπογραμμίζεται στην έγκυρη εφημερίδα από την Πορτογαλία.

Ωστόσο, η ιστοσελίδα «sportwitness.co.uk» το πάει ένα βήμα παραπάνω. Αφού φιλοξενεί ρεπορτάζ με τίτλο «Η Άρσεναλ έστειλε σκάουτερ στο Πόρτο-Ολυμπιακός, ο 18χρονος που λάμπει και είναι ήδη στη λίστα των κανονιέρηδων».

Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για ενδιαφέρον των Λονδρέζων για τον Μουζακίτη, τονίζοντας ότι εδώ και ένα μήνα είχε προκύψει η πληροφορία ότι παρακολουθεί στενά την πορεία του 18χρονου άσου. Όπως και ότι τσεκάρει και την περίπτωση του Χαράλαμπου Κωστούλα.

Μάλιστα, στο τέλος του κειμένου γίνεται η εικασία ότι με τους Ζορζίνιο και Πάρτεϊ να έχουν συμβόλαιο έως το καλοκαίρι, το δίδυμο των «μπέμπηδων» του Ολυμπιακού, θα μπορούσε να καλύψει το κενό τους, εφόσον δεν ανανεώσουν.

