Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό: Εκδόθηκε η προέγκριση της άδειας δόμησης

Τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα 

Γήπεδο_Βοτανικός

Εκδόθηκε η προέγκριση της άδειας δόμησης του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ειδικότερα, ο κ. Δούκας έγραψε:

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού!

Σήμερα εκδόθηκε η προέγκριση της άδειας δόμησης του γηπέδου στον Βοτανικό. 

Οι συστηματικές ενέργειες των Υπηρεσιών του δήμου, των μελετητών και των συναρμόδιων Υπουργείων, σε συνεργασία με την ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη, πιάνουν τόπο.

Και συνεχίζουμε...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γήπεδο Βοτανικού Παναθηναϊκός Χάρης Δούκας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark