Εκδόθηκε η προέγκριση της άδειας δόμησης του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ειδικότερα, ο κ. Δούκας έγραψε:

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού!

Σήμερα εκδόθηκε η προέγκριση της άδειας δόμησης του γηπέδου στον Βοτανικό.

Οι συστηματικές ενέργειες των Υπηρεσιών του δήμου, των μελετητών και των συναρμόδιων Υπουργείων, σε συνεργασία με την ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη, πιάνουν τόπο.

Και συνεχίζουμε...

pic.twitter.com/43EDyS5VdT — Haris Doukas (@h_doukas) July 19, 2024

Πηγή: skai.gr

