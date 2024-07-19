Στο κενό έπεσε και πάλι η διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Έβερτον. Ο σύλλογος του Μέρσεϊσταϊντ ανακοίνωσε το άδοξο φινάλε των συζητήσεων με τo Friedkin Group έπειτα από τέσσερις εβδομάδες διαπραγματεύσεων.

Αν και ο συγκεκριμένος όμιλος επενδυτών όταν εμφανίστηκε μετά την αποφυγή της καταστροφής με την 777 Partners, παρουσιάστηκε με τη μορφή σωτήρα για το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ, τελικά αποσύρεται από την προσπάθεια εξαγοράς των μετοχών.

Η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής αναφέρει πως το φινάλε των προσπαθειών είναι για το καλό της ομάδας. Βέβαια, οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε ό,τι αφορά την επένδυση για την ανέγερση του νέου γηπέδου των «ζαχαρωτών».

Όπως αναφέρει το the Athletic, οι υποψήφιοι αγοραστές ανησύχησαν για το χρέος 200 εκατομμυρίων που έχει ο σύλλογος προς την 777 Partners, η οποία έχει βρεθεί πια στα χέρια ασφαλιστικής εταιρίας, έπειτα από σωρεία μηνύσεων και καταγγελιών για τεράστιες απάτες.

