Παναθηναϊκός: Ο... γνώριμος Σλάγκερ διαιτητής στη ρεβάνς με Μπότεβ

Ο… γνώριμος Ντάνιελ Σλάγκερ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπότεβ Πλόβντιβ, για τον β’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, η σέντρα της αναμέτρησης που θα διεξαχθεί στο «Χρίστο Μπότεβ» την 1η Αυγούστου ορίστηκε για τις 21:00, ώρα Ελλάδας.

Στο πλευρό του Γερμανού ρέφερι, που είχε σφυρίξει πέρυσι το ντέρμπι των «πράσινων» με τον Ολυμπιακό και τη νίκη τους με 1-3, αλλά και το 2-4 των «ερυθρόλευκων» με τον ΠΑΟΚ θα είναι οι συμπατριώτες του Ρόμπερτ Κέμπτερ και Σβεν Βασίτσκι, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Φλόριαν Μπαάτστιμπνερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αυτή τη φάση των προκριματικών, δεν υπάρχει VAR.

