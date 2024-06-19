Λογαριασμός
Έφτασε Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μαντί Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά προσγειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ

Μαντί Καμαρά

Μετά από μικρή ταλαιπωρία λόγω καθυστέρησης στην πτήση από τη Γουϊνέα για το Παρίσι, ο Μαντί Καμαρά έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (19/06) ώστε να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στα γραφειοκρατικά ζητήματα, ο διεθνής μέσος θα δώσει το «παρών» και στην πρώτη προπόνηση που έχει οριστεί για αύριο (20/6).

Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το τέλος του μήνα με τον Ολυμπιακό και θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θα βρεθεί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Διαφορετικά θα είναι διαθέσιμος από την 1η Ιουλίου, όταν οι πρωταθλητές Ελλάδας θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

