Ασημένιο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος

Δημήτρης Μάρκος: Ασημένιο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα ελεύθερo

«Ασημένιος» στα 800 μέτρα ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Βελιγραδίου ο Δημήτρης Μάρκος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε σε 7.48.59, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο αγώνισμα και καταρρίπτοντας το δικό του 7:49.97 από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα τον περασμένο Φλεβάρη.

«Χαίρομαι για το χρόνο, πλησιάζω τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο», δήλωσε ο ίδιος μετά την κούρσα του.

Νικητής της κούρσας ήταν ο Ουκρανός Μιχάιλο Ρόμαντσουκ, ο οποίος τερμάτισε σε 7:46.20, και τρίτος ο Ούγγρος Ζάλαν Σάρκανι με 7:49.29.
 

Πηγή: sport-fm.gr

