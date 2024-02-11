Στην Αθήνα έφτασαν το μεσημέρι της Κυριακής η ελληνική αποστολή από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Ντόχα, με την Ευαγγελία Πλατανιώτη να κρατά περήφανη τα δύο μετάλλια που κατέκτησε, ένα χρυσό και ένα ασημένιο.

Μαζί της ήταν και η Σοφία Μαλκογεώργου που μαζί με την Πλατανιώτη κατάφεραν να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την 6η θέση που κατέλαβαν στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου καλλιτεχνικής κολύμβησης.

«Είμαι 20 χρόνια στο άθλημα. Δουλεύω πολύ σκληρά και βάζω διαφορετικούς στόχους. Τα τελευταία 2 χρόνια είχα στόχο το χρυσό. Δεν ήρθε πέρυσι, φέτος δεν θα γινόταν να το αφήσω να περάσει έτσι. Είναι τιμή για μένα να συμμετέχω στους Ολυμπιακούς για 4η φορά. Ήταν δύσκολος ο αγώνας, δεν είχαμε δουλέψει τόσο πολύ το ντουέτο, αλλά πήγαν όλα όπως έπρεπε και θα είμαστε στο Παρίσι. Το "σκέφτομαι να τα παρατήσω το έχει σκεφτεί νομίζω κάθε αθλητής. Κάθε αποτυχία μου με έκανε πιο δυνατή. Πέρυσι που έχασα το μετάλλιο στη Φουκουόκα είπα στην προπονήτριά μου θα πάω στην Ντόχα να πάρω το χρυσό» είπε η Πλατανιώτη σε δηλώσεις της κατά την άφιξη.

«Παρών» στο αεροδρόμιο ήταν και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Πηγή: skai.gr

