Μετά από «μάχη» που κράτησε τέσσερις ώρες και 39 λεπτά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Novak Djokovic) «νίκησε» ακόμη και τον τραυματισμό του στο γόνατο και επικράτησε με... διπλή ανατροπή (6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3) του Αργεντινού, Φραντσίσκο Τσερούντολο, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή του στον προημιτελικό του Ρολάν Γκαρός και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι είναι ο κορυφαίος τενίστας του πλανήτη.

Ωστόσο, η κατάσταση του Σέρβου επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη, δεν είναι καλή και μάλιστα, λίγο μετά το τέλος της συναρπαστικής αναμέτρησης, εξέφρασε αμφιβολία για την ικανότητα του ν' αγωνισθεί στον προημιτελικό.

«Τις τελευταίες ημέρες είχα μια μικρή ενόχληση στο δεξί γόνατο, αλλά τίποτε που να με ανησυχήσει πραγματικά. Επαιξα μερικά τουρνουά έτσι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι σήμερα. Φυσικά το αργοπορημένο φινάλε του Σαββάτου δεν βοήθησε στον ύπνο και στην αποθεραπεία, αλλά ένιωσα πολύ καλά όταν μπήκα στον αγώνα. Ομως στο τρίτο game του δεύτερου σετ, γλίστρησα, όπως συχνά έκανα σήμερα. Και αισθάνθηκα ενοχλήσεις στο γόνατο. Ηταν επώδυνο και ζήτησα ιατρικό τάιμ άουτ για να έλθει ο ιατρός και να το φροντίσει. Με έβγαλε από το ματς. Για δυόμισι σετ, δεν ήθελα να συμμετέχω σε πολύ μεγάλα ράλι. Κάθε φορά που έπρεπε να τρέξω ή να αλλάξω κατεύθυνση, δεν ένιωθα άνετα», σχολίασε ο «Νόλε» και πρόσθεσε:

«Κάποια στιγμή δεν ήξερα εάν έπρεπε να συνεχίσω, για να είμαι ειλικρινής. Πήρα φάρμακα, και στο τέλος του τρίτου σετ, ζήτησα περισσότερα, την μέγιστη δόση, που έδρασε μετά από 30 με 45 λεπτά. Αυτό συνέβη στο τέλος του τέταρτου σετ, όταν τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν καλύτερα για εμένα, αφού ένιωθα λιγότερο περιορισμένος στις κινήσεις μου. Και σχεδόν όλο το πέμπτο σετ ήταν ανώδυνο. Αλλά τα αποτελέσματα των φαρμάκων δεν θα διαρκέσουν. Νομίζω ότι αύριο (σ.σ. σήμερα Τρίτη) θα κάνω ένα επιπλέον τεστ.

Είδα τον γιατρό μετά τον αγώνα, υπήρχαν κάποια καλά και κάποια σημεία ανησυχίας, θα δούμε. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα αυτήν την στιγμή.

Σχετικά με την ποιότητα των χωμάτινων γηπέδων, το Roland Garros είναι το καλύτερο τουρνουά με διαφορά, γνωρίζω καλά τους ανθρώπους που το φροντίζουν, μάλιστα μίλησα μαζί τους, ενώ έκανα προπόνηση λίγες ώρες πριν τον αγώνα μου. Δεν ξέρω τι έκαναν, αν αφαίρεσαν πηλό, αλλά δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να γίνει πολύ ολισθηρό σε πιο ζεστές συνθήκες. Εχω γλιστρήσει πάρα πολλές φορές, και αυτό είναι ασυνήθιστο. Είμαι επιθετικός στις κινήσεις μου, στις αλλαγές κατεύθυνσης, είναι μέρος του στυλ μου. Αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ. Η ομάδα μου βρίσκεται σε συζητήσεις με το Roland-Garros για αυτό το θέμα. Δεν είναι φυσιολογικές συνθήκες, με τη βροχή που είχαμε για μια εβδομάδα. Ξέρω ότι δουλεύουν πολύ σκληρά, κάνουν το καλύτερο δυνατό. Ναι, κατάφερα να κερδίσω, αλλά δεν ξέρω εάν θα μπορέσω να παίξω τον επόμενο αγώνα. Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αυτός ο τραυματισμός; Ισως»...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.