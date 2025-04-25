Από το κακό στο χειρότερο πάει η Σεβίλλη, αφού μετά τη νέα ήττα από την Οσασούνα, κινδυνεύει με υποβιβασμό.

Μερίδα οπαδών οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι με την κατάσταση της ομάδας εδώ και καιρό, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο όπου γύριζε η αποστολή και πέταξε πλαστά χρήματα στους παίκτες της Σεβίλλης, τα οποία είχαν πάνω το πρόσωπο του προέδρου, Χοσέ Μαρία Ντελ Νίντο Καράσκο.

Ο προπονητής Χοακίν Καπαρός προσπάθησε να τους ηρεμήσει και αντάλλαξε κουβέντες με τους οπαδούς, ώστε να τους εφησυχάσει.

🔥 🔴EL SEVILLISMO EXPLOTA EN LA LLEGADA DEL @SEVILLAFC AL AEROPUERTO.



😳 Del Nido Carrasco ha sido increpado y le han TIRADO BILLETES CON SU CARA.



🫂 CAPARRÓS se ha ABRAZADO con VARIOS AFICIONADOS.#ZonaMixta 📹 @MarioMijenz pic.twitter.com/TMwMHzeWF3 — Zona Mixta (@ZonaMixta__) April 24, 2025

