Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεβίλλη: Οπαδοί πέταξαν ψεύτικα χαρτονομίσματα στους παίκτες ως ένδειξη διαμαρτυρίας

Καζάνι που βράζει είναι η Σεβίλλη αφού μερίδα οπαδών τους πέταξαν πλαστά χρήματα ως ένδειξη διαμαρτυρίας

Σεβίλλη

Από το κακό στο χειρότερο πάει η Σεβίλλη, αφού μετά τη νέα ήττα από την Οσασούνα, κινδυνεύει με υποβιβασμό.

Μερίδα οπαδών οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι με την κατάσταση της ομάδας εδώ και καιρό, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο όπου γύριζε η αποστολή και πέταξε πλαστά χρήματα στους παίκτες της Σεβίλλης, τα οποία είχαν πάνω το πρόσωπο του προέδρου, Χοσέ Μαρία Ντελ Νίντο Καράσκο.

Ο προπονητής Χοακίν Καπαρός προσπάθησε να τους ηρεμήσει και αντάλλαξε κουβέντες με τους οπαδούς, ώστε να τους εφησυχάσει.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεβίλλη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark