Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια με κυπελλούχο τον ΠΑΟΚ

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια με κυπελλούχο τον ΟΦΗ

Με ανάρτησή του στα social media ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος ανέλυσε τα δεδομένα με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στο ελληνικό ποδόσφαιρο τη σεζόν 2026/27 είτε πάρει το Κύπελλο ο ΠΑΟΚ, είτε ο ΟΦΗ.

«Δεν είναι και τόσο μπλεγμένη η κατάσταση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τις ομάδες μας την επόμενη ευρωπαϊκή σεζόν 2027-27:



-Η Ελλάδα έχει πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια. Τα δύο (πρωταθλητής, κυπελλούχος) με εκκίνηση από τα πλέι οφ στα τέλη Αυγούστου (18/19/20 και 25/26/27) και τα άλλα τρία με εκκίνηση από τον δεύτερο προκριματικό στα τέλη Ιουλίου (21/22/23 και 28/29/30)

-Με Κυπελλούχο Ελλάδας τον ΠΑΟΚ τα ευρωπαϊκά εισιτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

-Πρωταθλητής στα πλέι οφ του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών (ένας προκριματικός)

-Δεύτερος στο πρωτάθλημα στον δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών (τρεις προκριματικοί)

-Τρίτος του πρωταθλήματος στα πλέι οφ του Europa League (ένας προκριματικός)



-Τέταρτος του πρωταθλήματος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League (τρεις προκριματικοί)

-Πέμπτος του πρωταθλήματος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League (τρεις προκριματικοί)

-Με Κυπελλούχο Ελλάδας τον ΟΦΗ τα ευρωπαϊκά εισιτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

-Πρωταθλητής στα πλέι οφ του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών (ένας προκριματικός)

-Δεύτερος στο πρωτάθλημα στον δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών (τρεις προκριματικοί)

-Ο κυπελλούχος ΟΦΗ στα πλέι οφ του Europa League (ένας προκριματικός)

- Ο τρίτος του πρωταθλήματος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League (τρεις προκριματικοί)

-Ο τέταρτος του πρωταθλήματος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League (τρεις προκριματικοί)

-Ο πέμπτος του πρωταθλήματος δεν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο

***Όλα τα παραπάνω βασίζονται στην εκτίμηση ότι αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να μην τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος

*** Μπορεί να υπάρξουν θετικές διαφοροποιήσεις από τα περίφημα rebalancing με βάση το ποιες ομάδες θα κατακτήσουν τα τρία εφετινά ευρωπαϊκά τρόπαια

*** Αν για παράδειγμα πρωταθλητής Ελλάδας είναι ο Ολυμπιακός και ευνοηθεί από τον κάτοχο του Champions League είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι απευθείας στη League Phase του Champions League

***Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και με πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ αν με τα τωρινά δεδομένα δεν κατακτήσουν το πρωτάθλημα στη Σκωτία η Ρέιντζερς, στη Δανία η Κοπεγχάγη, στην Ουκρανία η Σαχτάρ και στην Ουγγαρία η Φερεντσβάρος…», αναφέρει αναλυτικά η ανάρτηση του Δημάτου.

