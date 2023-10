«Δεν λέω καν ότι έπαιζα μπάλα»: Ο Ρίτσαρντσον ασχολείται πλέον με τα ρολόγια

Μέλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 2001 ως το 2007, ο Κίεραν Ρίτσαρντον έπαιξε στη συνέχεια και σε Σάντερλαντ, Φούλαμ, Άστον Βίλα και Κάρντιφ προτού απορυσθεί μόλις στα 32 του χρόνια.

Ο παλαίμαχος μπακ χαφ όμως δεν ακολούθησε καριέρα προπονητή ή σχολιαστή, προτιμώντας να ασχοληθεί με τα... ρολόγια!

Σε συνέντευξή του, ο 39χρονος πια Βρετανός πουλά ρολόγια πολυτελείας, ισχυριζόμενος μάλιστα πως δεν χρησιμοποιεί το ποδοσφαιρικό του παρελθόν για να προσελκύσει πελάτες.

«Όταν γνωρίζω κάποιον, δεν λέω καν πως έπαιζα μπάλα, λέω απλά ότι πουλάω ρολόγια για να ζήσω. Στα μέρη που πάω, με τους επιχειρηματίες που μιλάω, πολλοί δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο. Μετά πολλοί μπορεί να με τσεκάρουν στο ίντερνετ και να δουν τι έχω κάνει. Σίγουρα βοηθά η καριέρα μου, κάνει τον κόσμο να νιώθει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Το ποδόσφαιρο ήταν πάντα το Νο1 για μένα αλλά μετά ήταν τα ρολόγια, πάντα τα αγαπούσα, όπως και ο πατέρας μου. Ανέθακεν αγόραζα και μάθαινα γι’ αυτά. Είμαι ευλογημένος που δεν χρειάζεται να αποκαλώ δουλειά τη δουλειά μου», είπε μεταξύ άλλων.

