Σερ Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ... Ο πρώην τεχνικός της Αγγλίας χρίστηκε ιππότης από τον Βασιλιά Κάρολο

Μια τιμητική διάκριση για τις υπηρεσίες του στο ποδόσφαιρο έλαβε ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ο οποίος χρίστηκε ιππότης από τον Βασιλιά Κάρολο και θα φέρει πλέον τον τίτλο του Σερ. Ο 54χρονος τεχνικός είναι ο μόνος προπονητής πλην του Σερ Αλφ Ράμσεϊ (σ.σ. που πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966), ο οποίος οδήγησε την εθνική ποδοσφαίρου της Αγγλίας σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης.

Τα «τρία λιοντάρια» ηττήθηκαν σε διαδοχικούς τελικούς Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υπό τον Σάουθγκεϊτ, αρχικά το 2021 από την Ιταλία στα πέναλτι στο Γουέμπλεϊ και εν συνεχεία το περασμένο καλοκαίρι από την Ισπανία στο Βερολίνο. Δύο ημέρες μετά την ήττα από τους Ίβηρες, ο έμπειρος προπονητής υπέβαλε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Αγγλίας, στον πάγκο της οποίας κάθησε την οκταετία 2016-2024.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων για όλα τα ευγενικά μηνύματα και τα σχόλια που έχω λάβει από τότε που ανακοινώθηκε ότι θα χριστώ ιππότης» δήλωσε ο Σάουθγκεϊτ στη σελίδα του στο LinkedIN και συμπλήρωσε: «Ήταν η μεγαλύτερη τιμή να εκπροσωπώ τη χώρα μου, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, για περίπου 20 χρόνια και να είμαι μέρος του παιχνιδιού που αγαπώ για σχεδόν 40. Είμαι απίστευτα ευγνώμων για τους καταπληκτικούς ανθρώπους και τις ομάδες που με έχουν υποστηρίξει, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένειά μου για τη συνεχή αγάπη και ενθάρρυνση, μολονότι πρέπει να ομολογήσω ότι έχουν καταστήσει σαφές πως οι τίτλοι που κατέχω στο σπίτι θα παραμείνουν αμετάβλητοι».

Ο 54χρονος τεχνικός καθοδήγησε την εθνική Αγγλίας σε τέσσερα μεγάλα τουρνουά, με τα «τρία λιοντάρια» να φτάνουν στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας το 2018 και στους προημιτελικούς του Μουντιάλ του Κατάρ το 2022. Ο παλαίμαχος αμυντικός των Κρίσταλ Πάλας, Άστον Βίλα και Μίντλεσμπρο πανηγύρισε 61 νίκες στα 102 παιχνίδια που βρέθηκε στο «τιμόνι» της εθνικής Αγγλίας, ενώ είχε ακόμη 24 ισοπαλίες και 17 ήττες.

