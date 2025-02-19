Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η βραδιά των Ελλήνων: Υπέγραψαν τις μεγάλες προκρίσεις στους «16» του Champions League οι Παυλίδης και Τζόλης

Έχοντας ο μεν γκολ και ασίστ και ο δε μία ασίστ, Βαγγέλης Παυλίδης και Χρήστος Τζόλης συνέβαλαν τα μέγιστα για να πάρουν την πρόκριση Μπενφίκα και Μπριζ

Παυλίδης Τζόλης

Οι πρώτες ρεβάνς για τα playoffs του Champions League ήταν συναρπαστικές, με Μπενφίκα και Κλαμπ Μπριζ να είναι οι δύο εκ των τεσσάρων ομάδων που εξασφάλισαν το εισιτήριο για τους «16» του θεσμού.

Κοινός παρονομαστής; Η σημαντική συμβολή Ελλήνων ποδοσφαιριστών σε αμφότερες επιτυχίες!

O Βαγγέλης Παυλίδης επιβεβαίωσε εκ νέου πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς στο συγκλονιστικό 3-3 των «αετών» με τη Μονακό, είχε γκολ και ασίστ.

Ο Έλληνας επιθετικός έκανε την αρχή στο 22', όταν σέρβιρε στον Ακτούρκογλου το 1-0 μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια, ενώ στο 76', κι ενώ οι Μονεγάσκοι είχαν φέρει το ματς τούμπα, ευστόχησε σε πέναλτι ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Ο Παυλίδης έφτασε έτσι τα επτά γκολ στο φετινό Champions League, περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη της Μπενφίκα στην ιστορία του συλλόγου!

Όσον αφορά στους Βέλγους, ήταν καταιγιστικοί στο Μπέργκαμο, όπου επικράτησαν 3-1 της Αταλάντα και σε συνδυασμό με το υπέρ τους 2-1 στο πρώτο ματς, πέρασαν με το επιβλητικό 5-2 στην επόμενη φάση.

Το λιθαράκι του έβαλε ο Χρήστος Τζόλης, που στο 27ο λεπτό, είδε τον Καρνεζέκι να σταματά το σουτ που επιχείρησε αλλά τον Ταλμπί να σκοράρει στην επαναφορά για το 2-0.

Στο δε φινάλε του πρώτου μέρους, ο νεαρός μεσοεπιθετικός ξεχύθηκε στην αντεπίθεση και τροφοδότησε τον Γιουτγκλά, που με υπέροχη προσπάθεια έξω από την περιοχή ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Champions League Βαγγέλης Παυλίδης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark