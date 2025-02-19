Οι πρώτες ρεβάνς για τα playoffs του Champions League ήταν συναρπαστικές, με Μπενφίκα και Κλαμπ Μπριζ να είναι οι δύο εκ των τεσσάρων ομάδων που εξασφάλισαν το εισιτήριο για τους «16» του θεσμού.

Κοινός παρονομαστής; Η σημαντική συμβολή Ελλήνων ποδοσφαιριστών σε αμφότερες επιτυχίες!

O Βαγγέλης Παυλίδης επιβεβαίωσε εκ νέου πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς στο συγκλονιστικό 3-3 των «αετών» με τη Μονακό, είχε γκολ και ασίστ.

Ο Έλληνας επιθετικός έκανε την αρχή στο 22', όταν σέρβιρε στον Ακτούρκογλου το 1-0 μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια, ενώ στο 76', κι ενώ οι Μονεγάσκοι είχαν φέρει το ματς τούμπα, ευστόχησε σε πέναλτι ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Ο Παυλίδης έφτασε έτσι τα επτά γκολ στο φετινό Champions League, περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη της Μπενφίκα στην ιστορία του συλλόγου!

Pavlidis é o primeiro jogador da história do Benfica a marcar 7 golos numa edição da Champions League 🌟 pic.twitter.com/TQl56T6Mgl — B24 (@B24PT) February 18, 2025

Όσον αφορά στους Βέλγους, ήταν καταιγιστικοί στο Μπέργκαμο, όπου επικράτησαν 3-1 της Αταλάντα και σε συνδυασμό με το υπέρ τους 2-1 στο πρώτο ματς, πέρασαν με το επιβλητικό 5-2 στην επόμενη φάση.

Το λιθαράκι του έβαλε ο Χρήστος Τζόλης, που στο 27ο λεπτό, είδε τον Καρνεζέκι να σταματά το σουτ που επιχείρησε αλλά τον Ταλμπί να σκοράρει στην επαναφορά για το 2-0.

Στο δε φινάλε του πρώτου μέρους, ο νεαρός μεσοεπιθετικός ξεχύθηκε στην αντεπίθεση και τροφοδότησε τον Γιουτγκλά, που με υπέροχη προσπάθεια έξω από την περιοχή ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0!

Que golazo de Jutgla



La calles nunca te olvidarán https://t.co/Qiq7JTtFzc — Jeff (@JeffFcb14) February 18, 2025

