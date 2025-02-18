Παναθηναϊκός: Επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπονήσεων ο Αράο

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον επαναληπτικό αγώνα της νοκ άουτ φάσης του UEFA Conference League κόντρα στη Βίκινγκουρ, αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20/2 στις 22:00 στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης». Σε φουλ ρυθμό προπονήσεων επέστρεψε ο Γουίλιαν Αράο.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Βαγιαννίδης, Πελίστρι και θεραπεία οι Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Γεντβάι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.