ΠΑΟΚ: Ανακοίνωση θέσεων για άτομα με οπτική αναπηρία στον αγώνα

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των ατόμων με οπτική αναπηρία που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τον εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ μέσω της υπηρεσίας της ακουστικής περιγραφής, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τα εξής:

Για τον αγώνα της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» την Κυριακή 23/02 και ώρα 20:30, τα άτομα με οπτική αναπηρία θα μπορούν να επικοινωνούν και να δηλώνουν την κράτηση θέσης τους στον αποκλειστικό για αυτά τηλεφωνικό αριθμό 210-4143000, ο οποίος θα λειτουργεί την Τετάρτη 19/02 και ώρα 12:00 – 13:00, έως την κάλυψη των θέσεων.

Ακολούθως και αφού πιστοποιείται πως είναι άτομα με οπτική αναπηρία, το όνομά τους, καθώς και του ενός συνοδού τους θα καταγράφονται στη σχετική λίστα με σειρά προτεραιότητας μέχρι και την κάλυψη του αριθμού των θέσεων.

Μετά την κάλυψη των θέσεων θα εκδοθεί σχετική ενημερωτική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

