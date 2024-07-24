Με πρωταγωνιστή τον Κουλιεράκη που σημείωσε δύο γκολ, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της Μπάνια Λούκα και πάει στη Βοσνία για να κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη προκριματική φάση του Champions League.

Στο… μυαλό του κόουτς:

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε τον ΠΑΟΚ με το κλασικό 4-2-3-1, αφήνοντας στον πάγκο τους Κουλιεράκη και Κεντζιόρα, επιλέγοντας τους Μουργκ και Εκόνγκ αντίστοιχα για βασικούς. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Κοτάρσκι, με τους Σάστρε, Εκόνγκ, Κουλιεράκη και Μπάμπα να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Στις θέσεις των χαφ ξεκίνησαν οι Οζντόεφ και Σβαμπ, με τους Ντεσπόντοφ, Τάισον και Μουργκ να συνθέτουν την μεσοεπιθετική γραμμή, με μοναδικό προωθημένο τον Μπράντον Τόμας.

Από την άλλη, ο Μπόγιαν Μπουζίγκατσα επέλεξε και εκείνος το 4-2-3-1. Στο τέρμα ξεκίνησε ο Σισκόφσκι, με τους Κβρζιτς, Μέγιερς, Καρολίνα και Ερέρα στην αμυντική τετράδα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Σκόρουπ και Γκράχοβατς, με τους Κουλάσιν και Βούκοβιτς να παίζουν στα «φτερά» και τον Σάβιτς σε ρόλο δεκαριού, πίσω από τον φορ, Λούκιτς.

Το ματς:

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να είχε την κατοχή και τον έλεγχο του παιχνιδιού, την ώρα όπου η Μπάνια Λούκα ήταν εμφανές πως είχε το μυαλό της στα ανασταλτικά της καθήκοντα, παίζοντας όλη πίσω από τη σέντρα, κλείνοντας χώρους και διαδρόμους.

Η πρώτη φάση του ματς ωστόσο άνηκε στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι απείλησαν στο 14ο λεπτό με την κεφαλιά του Λούκιτς να περνάει πάνω από τα δοκάρια. Και ενώ οι Θεσσαλονικείς έψαχναν ακόμα τα πατήματά τους στον αγωνιστικό χώρο, ήρθε ο Μπράντον Τόμας και με μια προσωπική ενέργεια κέρδισε το κόρνερ από τον Μέγιερς που του πήρε την «μπουκιά» μέσα από το στόμα. Στην εξέλιξη της φάσης, οι πρωταθλητές Ελλάδας άνοιξαν το σκορ, στην πρώτη τους ουσιαστικά στιγμή στο παιχνίδι, όταν ο Κουλιεράκης με υπέροχη γυριστή κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μουργκ, έκανε το 1-0 στο 17ο λεπτό!

Ωστόσο, η χαρά δεν κράτησε πολύ για τον νεαρό στόπερ και την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς, δύο λεπτά αργότερα και στην προσπάθειά του να αποφύγει την έξοδο του Κοτάρσκι, ακούμπησε την μπάλα με τα χέρια του (!), διώχνοντάς την από την αγκαλιά του Πολωνού κίπερ. Το VAR κάλεσε τον διαιτητή, ο οποίος και έδειξε την εσχάτη των ποινών με τον Ερέρα στο 22’ να ισοφαρίζει σε 1-1 από την άσπρη βούλα.

Μια εξέλιξη που όπως ήταν λογικό «πάγωσε» την εξέδρα και την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος ναι μεν είχε την κατοχή, αλλά δυσκολευόταν αρκετά να παράξει ευκαιρίες. Ενδεικτικό είναι πως με εξαίρεση ένα μακρινό σουτ του Σβαμπ που κόντραρε σε σώματα, οι «ασπρόμαυροι» απείλησαν εκ νέου στο 39’. Φάση στην οποία «εξιλεώθηκε» ο Κουλιεράκης, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη δύσκολη απόκρουση του Σισκόφσκι από τον «κεραυνό» του Οζντόεφ έπειτα από κόρνερ και φάση διαρκείας, με τον 20χρονο στόπερ με κοντινή κεφαλιά να γράφει το 2-1!

Το παιχνίδι κυλούσε στον ρυθμό που ήθελαν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι μάλιστα «άγγιξαν» το 3-1 στο 44ο λεπτό, όταν ο Τάισον έκανε το γύρισμα στον Οζντόεφ, με τον Ρώσο να τα χαλάει στο κοντρόλ με αποτέλεσμα το σουτ που επιχείρησε να βρίσκει σε αμυντικό και να καταλήγει σε κόρνερ. Και ενώ όλα έδειχναν πως ο ΠΑΟΚ θα πάει με το προβάδισμα στα αποδυτήρια, οι Βόσνιοι, στην πρώτη τους ομαδική ενέργεια, βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 45+3’ με τον Κουλάσιν, φάση στην οποία η ελληνική άμυνα είχε μπόλικα κενά.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν οι δύο ομάδες το δεύτερο 45λεπτο, με τον ρυθμό στα πρώτα λεπτά της επανάληψης να θυμίζει εν πολλοίς εκείνον του πρώτου ημιχρόνου. Σε αντίθεση πάντως με το ξεκίνημα του ματς, η Μπάνια Λούκα μπήκε πιο αποφασισμένη να κερδίσει από νωρίς μέτρα στο γήπεδο και να πιέσει την αντίπαλη άμυνα. Όλα αυτά μέχρι το 51ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μουργκ, ο έτερος στόπερ του «δικεφάλου», Γουίλιαμ Τροστ Εκόνγκ, εκμεταλλευόμενος την κακή έξοδο του Σισκόφσκι, έβαλε εκ νέου μπροστά στο σκορ την ομάδα του με καρφωτή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι για το 3-2! Χαρακτηριστικό ήταν πως αυτή ήταν η μόλις 6η τελική της ομάδας του Λουτσέσκου, έχοντας ποσοστά ευστοχίας που θύμιζαν... μπάσκετ!

Με τον κόσμο να μπαίνει στην εξίσωση του αγώνα και την Τούμπα να παίρνει «φωτιά», ο ΠΑΟΚ θέλησε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και να βρει ένα τέταρτο γκολ που θα του αφαιρούσε το όποιο άγχος είχε. Στο 53', ο Τάισον με ωραίο δυνατό σουτ δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Σισκόφσκι, ενώ στο 66', το πλασέ του Οζντόεφ πέρασε πολλά μέτρα πάνω από την εστία των Βόσνιων.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα, την ώρα όπου η Μπάνια Λούκα έβγαλε κόπωση στο παιχνίδι της, μη απειλώντας ουσιαστικά σε κανένα σημείο του ματς μέχρι το φινάλε την εστία του Κοτάρσκι. Ο ΠΑΟΚ που είχε ρίξει στροφές, «χάιδευε» το γκάζι πότε-πότε, όπως στο πεντάλεπτο 72'-77', όπου είχε μια επικίνδυνη σέντρα από τον Τάισον, αλλά και δοκάρι από την παρέμβαση του Μέγιερ, ο οποίος πρόλαβε σωτήρια τον Σαμάτα από το να μπει με την μπάλα στα δίχτυα! Μάλιστα, ο Τανζανός επιθετικός είχε δύο ακόμα καλές στιγμές στο 84' και το 85' με κεφαλιές, ωστόσο, τα τελειώματά του δεν ήταν τα πλέον ιδανικά για να απειλήσει τον αντίπαλο κίπερ.

Κάπως έτσι, ο «δικέφαλος» διαχειρίστηκε τα εναπομείναντα λεπτά, με το τελικό σφύριγμα της λήξης να τον βρίσκει νικητή με σκορ 3-2, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι – Σάστρε, Εκόνγκ, Κουλιεράκης, Μπάμπα – Οζντόεφ (68' Καμαρά), Σβαμπ (85' Τσιγγάρας) – Ντεσπόντοφ (68' Ζίβκοβιτς), Μουργκ (60' Κωνσταντέλιας), Τάισον – Μπράντον (68' Σαμάτα).

Μπάνια Λούκα (Μπόγιαν Μπουζίγκατσα): Σισκόφσκι, Κβρζιτς (71' Κβρζιτς), Μέγιερς, Καρολίνα, Ερέρα, Σκόρουπ (85' Βράνιες), Γκράχοβατς, Κουλάσιν, Βούκοβιτς (89' Τσάβιτς), Σάβιτς, Λούκιτς (89' Χάσουκιτς).



