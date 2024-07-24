Τις ομοσπονδίες 8 χωρών τιμώρησε το πειθαρχικό όργανο της UEFA με ξεχωριστά πρόστιμα για την συμπεριφορά οπαδών τους κατά τη διάρκεια του EURO 2024.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία «...το αρμόδιο όργανο ελέγχου, δεοντολογίας και πειθαρχίας της UEFA (CEDB) προχώρησε στην τιμωρία 8 χωρών για ρατσιστικές συμπεριφορές.

Πρόκειται για τις Αυστρία (πρόστιμο 30.000 ευρώ), Αλβανία (30.000 ευρώ), Πολωνία (20.000 ευρώ), Σερβία (30.000 ευρώ) Κροατία (50.000 ευρώ), Ρουμανία (40.000 ευρώ), Σλοβενία (30.000 ευρώ) και Ουγγαρία (30.000 ευρώ)».

Παράλληλα, σ’ όλες τις χώρες επιβλήθηκαν κι απαγορεύσεις παρουσίας των οπαδών τους στα επόμενα 1 ή 2 εκτός έδρας παιχνίδια διοργανώσεων της UEFA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

